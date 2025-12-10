Villareal - FC Koebenhavn, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions
Onces Iniciales probables: Villareal - FC Copenhague: resumen y estadísticas del partido de la jornada 6 de Champions - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: miércoles, 10 diciembre 2025 13:47
Madrid, 10 de diciembre de 2025.

El Villareal, situado en la 34a posición de la tabla se enfrenta en la jornada 6 de Champions en el Estadio de la Ceramica ante el FC Copenhague este miércoles a las 18:45, un encuentro al que llega tras la derrota cosechada por 4 - 0 contra el Borussia Dortmund, sin poder sumar más puntos a los 1 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el FC Copenhague ocupa el 29o lugar, llega tras la victoria por 3 - 2 cosechada en su estadio contra el Kairat Almaty, añadiendo 3 puntos más a los 4 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Arsenal 15 5
2 Bayern Munich 15 6
3 Atalanta 13 6
4 Paris Saint-Germain 12 5
5 Inter 12 6
6 Real Madrid 12 5
7 Atlético 12 6
8 Liverpool 12 6
9 Tottenham Hotspur 11 6
10 Borussia Dortmund 10 5
11 Chelsea 10 6
12 Manchester City 10 5
13 Sporting CP 10 6
14 Barcelona 10 6
15 Newcastle United 9 5
16 Marseille 9 6
17 Galatasaray 9 6
18 Monaco 9 6
19 PSV Eindhoven 8 6
20 Bayer Leverkusen 8 5
21 Qarabag FK 7 5
22 SSC Napoli 7 5
23 Juventus 6 5
24 Pafos FC 6 5
25 Union St.Gilloise 6 6
26 Olympiacos 5 6
27 Brujas 4 5
28 Athletic Bilbao 4 5
29 FC Copenhague 4 5
30 Eintracht Frankfurt 4 6
31 Benfica 3 5
32 Slavia Prague 3 6
33 Bodoe/Glimt 2 5
34 Villarreal 1 5
35 Kairat Almaty 1 6
36 Ajax 0 5

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Pau Navarro, Rafa Marin, Renato Veiga, Alfonso Pedraza; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Tani Oluwaseyi, Georges Mikautadze.
FC KOEBENHAVN: Dominik Kotarski; Junnosuke Suzuki, Gabriel Pereira, Pantelis Hatzidiakos, Marcos Lopez; Jordan Larsson, William Clem, Elias Achouri, Mads Emil Madsen; Youssoufa Moukoko, Mohamed Elyounoussi.

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
06/12/2025 LaLiga Villarreal 2-0 Getafe
30/11/2025 LaLiga Real Sociedad 2-3 Villarreal
25/11/2025 Champions Borussia Dortmund 4-0 Villarreal
22/11/2025 LaLiga Villarreal 2-1 Mallorca
08/11/2025 LaLiga Espanyol 0-2 Villarreal

-Últimos Resultados del FC Copenhague.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/11/2025 Champions FC Copenhague 3-2 Kairat Almaty
04/11/2025 Champions Tottenham Hotspur 4-0 FC Copenhague
21/10/2025 Champions FC Copenhague 2-4 Borussia Dortmund
01/10/2025 Champions Qarabag FK 2-0 FC Copenhague
18/09/2025 Champions FC Copenhague 2-2 Bayer Leverkusen

