Villareal - Rayo Vallecano, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Rayo: resumen y estadísticas del partido de la jornada 11 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2025)
Publicado: sábado, 1 noviembre 2025 9:01

Madrid, 1 de noviembre de 2025.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 11 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Rayo este sábado a las 14:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras la victoria cosechada por 0 - 2 contra el Valencia, añadiendo 3 puntos más a los 20 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Rayo ocupa el octavo lugar, llega tras la victoria por 1 - 0 cosechada en su estadio contra el Alavés, añadiendo 3 puntos más a los 14 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Clasificación Actual.

Posición Zona Equipo Puntos Partidos Jugados
1 Champions Real Madrid 27 10
2 Champions Barcelona 22 10
3 Champions Villarreal 20 10
4 Champions Atlético 19 10
5 Europa League Espanyol 18 10
6 Conference League Getafe 17 11
8 Permanencia Rayo 14 10
18 Descenso Valencia 9 10
19 Descenso Real Oviedo 7 10
20 Descenso Girona 7 11

-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Luiz Junior; Santiago Mourino, Juan Foyth, Renato Veiga, Sergi Cardona; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Pape Gueye, Alberto Moleiro; Gerard Moreno, Georges Mikautadze.
RAYO VALLECANO: Augusto Batalla; Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Nobel Mendy, Pep Chavarria; Unai Lopez, Oscar Valentin, Pedro Diaz; Jorge de Frutos, Alexandre Zurawski, Fran Perez.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
22/02/2025 LaLiga Rayo 0-1 Villarreal
18/12/2024 LaLiga Villarreal 1-1 Rayo
28/04/2024 LaLiga Villarreal 3-0 Rayo
24/09/2023 LaLiga Rayo 1-1 Villarreal
28/05/2023 LaLiga Rayo 2-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
25/10/2025 LaLiga Valencia 0-2 Villarreal
21/10/2025 Champions Villarreal 0-2 Manchester City
18/10/2025 LaLiga Villarreal 2-2 Betis
04/10/2025 LaLiga Real Madrid 3-1 Villarreal
01/10/2025 Champions Villarreal 2-2 Juventus

-Últimos Resultados del Rayo.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante
26/10/2025 LaLiga Rayo 1-0 Alavés
19/10/2025 LaLiga Levante 0-3 Rayo
05/10/2025 LaLiga Real Sociedad 0-1 Rayo
28/09/2025 LaLiga Rayo 0-1 Sevilla
24/09/2025 LaLiga Atlético 3-2 Rayo

