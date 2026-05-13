Villareal - Sevilla, en directo hoy: estadísticas previas y alineaciones probables

Onces Iniciales probables: Villareal - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 13 de mayo de 2026.
El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el Estadio de la Ceramica ante el Sevilla este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.
-Clasificación Actual.
|Posición
| Zona
| Equipo
| Puntos
| Partidos Jugados
|1
| Champions
| Barcelona
| 91
| 35
|2
| Champions
| Real Madrid
| 77
| 35
|3
| Champions
| Villarreal
| 69
| 35
|4
| Champions
| Atlético
| 66
| 36
|5
| Champions
| Betis
| 57
| 36
|6
| Europa League
| Celta
| 50
| 36
|7
| Conference League
| Getafe
| 45
| 35
|13
| Permanencia
| Sevilla
| 40
| 35
|18
| Descenso
| Girona
| 39
| 35
|19
| Descenso
| Alavés
| 37
| 35
|20
| Descenso
| Real Oviedo
| 29
| 35
-Onces iniciales probables.
VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Santiago Mourino; Nicolas Pepe, Santi Comesana, Alberto Moleiro, Daniel Parejo; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.
SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Andres Castrin, Kike Salas, Gabriel Suazo; Nemanja Gudelj, Lucien Agoume, Juanlu Sanchez, Djibril Sow, Ruben Vargas, Akor Adams.
-Últimos enfrentamientos directos.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|23/09/2025
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|25/05/2025
| LaLiga
| Villarreal
| 4-2
| Sevilla
|23/08/2024
| LaLiga
| Sevilla
| 1-2
| Villarreal
|11/05/2024
| LaLiga
| Villarreal
| 3-2
| Sevilla
|03/12/2023
| LaLiga
| Sevilla
| 1-1
| Villarreal
-Últimos Resultados del Villareal.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|10/05/2026
| LaLiga
| Mallorca
| 1-1
| Villarreal
|02/05/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 5-1
| Levante
|26/04/2026
| LaLiga
| Villarreal
| 2-1
| Celta
|23/04/2026
| LaLiga
| Real Oviedo
| 1-1
| Villarreal
|12/04/2026
| LaLiga
| Athletic Bilbao
| 1-2
| Villarreal
-Últimos Resultados del Sevilla.
|Fecha
| Competición
| EquipoLocal
| Resultado
| EquipoVisitante
|09/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Espanyol
|04/05/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 1-0
| Real Sociedad
|26/04/2026
| LaLiga
| Osasuna
| 2-1
| Sevilla
|23/04/2026
| LaLiga
| Levante
| 2-0
| Sevilla
|11/04/2026
| LaLiga
| Sevilla
| 2-1
| Atlético