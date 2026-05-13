Villareal - Sevilla, en directo hoy: sigue el partido de LaLiga EA Sports minuto a minuto

Onces Iniciales confirmados: Villareal - Sevilla: resumen y estadísticas del partido de la jornada 36 de LaLiga EA Sports - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 13 de mayo de 2026.

El Villareal, situado en la tercera posición de la tabla se enfrenta en la jornada 36 de LaLiga EA Sports en el estadio Estadio de la Ceramica ante el Sevilla este miércoles a las 19:00 televisado por Dazn, un encuentro al que llega tras el empate a 1 cosechado contra el Mallorca, añadiendo 1 punto más a los 69 que lleva en la clasificación. Por su parte, su rival esta jornada, el Sevilla ocupa el decimotercer lugar, llega tras la victoria por 2 - 1 cosechada en su estadio contra el Espanyol, añadiendo 3 puntos más a los 40 que lleva en la clasificación en la pasada jornada.

-Onces iniciales confirmados.

VILLAREAL: Arnau Tenas; Pau Navarro, Renato Veiga, Alfonso Pedraza, Alex Freeman; Nicolas Pepe, Daniel Parejo, Alberto Moleiro, Pape Gueye; Georges Mikautadze, Gerard Moreno.

SEVILLA: Odysseas Vlachodimos; Jose Angel Carmona, Cesar Azpilicueta, Kike Salas, Gabriel Suazo; Ruben Vargas, Lucien Agoume, Djibril Sow, Oso; Akor Adams, Neal Maupay.

-Últimos enfrentamientos directos.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 23/09/2025 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 25/05/2025 LaLiga Villarreal 4-2 Sevilla 23/08/2024 LaLiga Sevilla 1-2 Villarreal 11/05/2024 LaLiga Villarreal 3-2 Sevilla 03/12/2023 LaLiga Sevilla 1-1 Villarreal

-Últimos Resultados del Villareal.

Fecha Competición EquipoLocal Resultado EquipoVisitante 10/05/2026 LaLiga Mallorca 1-1 Villarreal 02/05/2026 LaLiga Villarreal 5-1 Levante 26/04/2026 LaLiga Villarreal 2-1 Celta 23/04/2026 LaLiga Real Oviedo 1-1 Villarreal 12/04/2026 LaLiga Athletic Bilbao 1-2 Villarreal

-Últimos Resultados del Sevilla.