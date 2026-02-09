Zachary Svajda - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Zachary Svajda - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 9 de febrero de 2026.
El tenista Estadounidense Zachary Svajda(110) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este lunes a las 20:30.
No hay partidos directos.
-Últimos Resultados de Zachary Svajda.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|08/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Cuartos de final)
| Zachary Svajda
| 2-1 (6-3, 5-7, 6-4)
| Tristan Boyer
|07/02/2026
| Dallas Open, Qualification (Octavos de final)
| Zachary Svajda
| 2-0 (6-3, 6-2)
| Georgi Georgiev
|01/02/2026
| San Diego (Final)
| Sebastian Korda
| 0-2 (4-6, 6-7)
| Zachary Svajda
|01/02/2026
| San Diego (Semifinal)
| Zachary Svajda
| 2-0 (6-4, 6-1)
| Sho Shimabukuro
|31/01/2026
| San Diego (Cuartos de final)
| Mitchell Krueger
| 1-2 (3-6, 6-2, 2-6)
| Zachary Svajda
-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|23/01/2026
| Australian Open ATP (Dieciseisavos de final)
| Tommy Paul
| 2-0 (6-1, 6-1, 0-0)
| Alejandro Davidovich Fokina
|21/01/2026
| Australian Open ATP (Treintaidosavos de final)
| Reilly Opelka
| 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|19/01/2026
| Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final)
| Filip Misolic
| 0-3 (2-6, 3-6, 3-6)
| Alejandro Davidovich Fokina
|16/01/2026
| Adelaide International (Semifinal)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 1-2 (3-6, 7-5, 6-7)
| Ugo Humbert
|15/01/2026
| Adelaide International (Cuartos de final)
| Alejandro Davidovich Fokina
| 2-0 (7-6, 6-2)
| Valentin Vacherot