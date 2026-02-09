Zachary Svajda - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Zachary Svajda - Alejandro Davidovich Fokina: resumen y estadísticas del partido de Dieciseisavos de final de Dallas Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 9 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Zachary Svajda(110) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este lunes a las 20:30.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Zachary Svajda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 08/02/2026 Dallas Open, Qualification (Cuartos de final) Zachary Svajda 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) Tristan Boyer 07/02/2026 Dallas Open, Qualification (Octavos de final) Zachary Svajda 2-0 (6-3, 6-2) Georgi Georgiev 01/02/2026 San Diego (Final) Sebastian Korda 0-2 (4-6, 6-7) Zachary Svajda 01/02/2026 San Diego (Semifinal) Zachary Svajda 2-0 (6-4, 6-1) Sho Shimabukuro 31/01/2026 San Diego (Cuartos de final) Mitchell Krueger 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Zachary Svajda

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.