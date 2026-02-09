Zachary Svajda - Alejandro Davidovich Fokina, en directo hoy: sigue el partido de Dallas Open

Europa Press Deportes
Publicado: lunes, 9 febrero 2026 19:31
Madrid, 9 de febrero de 2026.

El tenista Estadounidense Zachary Svajda(110) se enfrenta en Dieciseisavos de final del torneo Dallas Open al tenista Español Alejandro Davidovich Fokina(14) este lunes a las 20:30.

-Últimos Resultados de Zachary Svajda.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
08/02/2026 Dallas Open, Qualification (Cuartos de final) Zachary Svajda 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) Tristan Boyer
07/02/2026 Dallas Open, Qualification (Octavos de final) Zachary Svajda 2-0 (6-3, 6-2) Georgi Georgiev
01/02/2026 San Diego (Final) Sebastian Korda 0-2 (4-6, 6-7) Zachary Svajda
01/02/2026 San Diego (Semifinal) Zachary Svajda 2-0 (6-4, 6-1) Sho Shimabukuro
31/01/2026 San Diego (Cuartos de final) Mitchell Krueger 1-2 (3-6, 6-2, 2-6) Zachary Svajda

-Últimos Resultados de Alejandro Davidovich Fokina.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
23/01/2026 Australian Open ATP (Dieciseisavos de final) Tommy Paul 2-0 (6-1, 6-1, 0-0) Alejandro Davidovich Fokina
21/01/2026 Australian Open ATP (Treintaidosavos de final) Reilly Opelka 2-3 (3-6, 6-7, 7-5, 6-4, 4-6) Alejandro Davidovich Fokina
19/01/2026 Australian Open ATP (Sesentaicuatroavos de final) Filip Misolic 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) Alejandro Davidovich Fokina
16/01/2026 Adelaide International (Semifinal) Alejandro Davidovich Fokina 1-2 (3-6, 7-5, 6-7) Ugo Humbert
15/01/2026 Adelaide International (Cuartos de final) Alejandro Davidovich Fokina 2-0 (7-6, 6-2) Valentin Vacherot

