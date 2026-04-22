Zeynep Sonmez - Carlota Martinez Cirez, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Zeynep Sonmez - Carlota Martinez Cirez: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open
Zeynep Sonmez - Carlota Martinez Cirez: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Europa Press Deportes
Actualizado: miércoles, 22 abril 2026 10:04
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Madrid, 22 de abril de 2026.

La tenista Zeynep Sonmez(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Carlota Martinez Cirez(352) este miércoles a las 11:00.

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) Zeynep Sonmez
15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini
12/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-4, 6-0) Anna-Lena Friedsam
11/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-3, 6-4) Victoria Pohle
20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 2-6) Belinda Bencic

-Últimos Resultados de Carlota Martinez Cirez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador
10/09/2025 San Sebastian (Dieciseisavos de final) Angela Fita Boluda 2-1 (3-6, 6-2, 7-6) Carlota Martinez Cirez
18/08/2025 US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final) Carlota Martinez Cirez 0-2 (4-6, 2-6) Arantxa Rus
23/07/2025 Palermo (Octavos de final) Carlota Martinez Cirez 0-1 (0-6, 0-4) Julia Grabher
21/07/2025 Palermo (Dieciseisavos de final) Claire Liu 0-2 (3-6, 6-7) Carlota Martinez Cirez
13/07/2025 Hamburg European Open, Qualification (Sin Definir) Carlota Martinez Cirez 0-2 (4-6, 3-6) Anna Petkovic

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