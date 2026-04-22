Zeynep Sonmez - Carlota Martinez Cirez, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Zeynep Sonmez - Carlota Martinez Cirez: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)
Madrid, 22 de abril de 2026.
La tenista Zeynep Sonmez(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Carlota Martinez Cirez(352) este miércoles a las 11:00.
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-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|16/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final)
| Leylah Fernandez
| 2-1 (6-7, 6-1, 7-6)
| Zeynep Sonmez
|15/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-2, 6-2)
| Jasmine Paolini
|12/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-4, 6-0)
| Anna-Lena Friedsam
|11/04/2026
| Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 2-0 (6-3, 6-4)
| Victoria Pohle
|20/03/2026
| Miami Open (Treintaidosavos de final)
| Zeynep Sonmez
| 0-2 (3-6, 2-6)
| Belinda Bencic
-Últimos Resultados de Carlota Martinez Cirez.
|Fecha
| Torneo
| Jugador
| Resultado
| Jugador
|10/09/2025
| San Sebastian (Dieciseisavos de final)
| Angela Fita Boluda
| 2-1 (3-6, 6-2, 7-6)
| Carlota Martinez Cirez
|18/08/2025
| US Open, Qualification WTA (Sesentaicuatroavos de final)
| Carlota Martinez Cirez
| 0-2 (4-6, 2-6)
| Arantxa Rus
|23/07/2025
| Palermo (Octavos de final)
| Carlota Martinez Cirez
| 0-1 (0-6, 0-4)
| Julia Grabher
|21/07/2025
| Palermo (Dieciseisavos de final)
| Claire Liu
| 0-2 (3-6, 6-7)
| Carlota Martinez Cirez
|13/07/2025
| Hamburg European Open, Qualification (Sin Definir)
| Carlota Martinez Cirez
| 0-2 (4-6, 3-6)
| Anna Petkovic