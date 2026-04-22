Zeynep Sonmez - Carlota Martinez Cirez, en directo hoy: sigue el partido de Madrid Open

Zeynep Sonmez - Carlota Martinez Cirez: resumen y estadísticas del partido de Sesentaicuatroavos de final de Madrid Open - ENETPULSE / EPDATA (2026)

Madrid, 22 de abril de 2026.

La tenista Zeynep Sonmez(67) se enfrenta en Sesentaicuatroavos de final del torneo Madrid Open a la tenista Carlota Martinez Cirez(352) este miércoles a las 11:00.

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-Últimos Resultados de Zeynep Sonmez.

Fecha Torneo Jugador Resultado Jugador 16/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Octavos de final) Leylah Fernandez 2-1 (6-7, 6-1, 7-6) Zeynep Sonmez 15/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix (Dieciseisavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-2, 6-2) Jasmine Paolini 12/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Cuartos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-4, 6-0) Anna-Lena Friedsam 11/04/2026 Porsche Tennis Grand Prix, Qualification (Octavos de final) Zeynep Sonmez 2-0 (6-3, 6-4) Victoria Pohle 20/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Zeynep Sonmez 0-2 (3-6, 2-6) Belinda Bencic

-Últimos Resultados de Carlota Martinez Cirez.