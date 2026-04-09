Zizou Bergs - Alexander Zverev, en directo hoy: sigue el partido de Rolex Monte Carlo Masters

Zizou Bergs - Alexander Zverev: resumen y estadísticas del partido de Octavos de final de Rolex Monte Carlo Masters
Europa Press Deportes
Publicado: jueves, 9 abril 2026 10:17
Seguir en

Madrid, 9 de abril de 2026.

El tenista Belga Zizou Bergs(47) se enfrenta en Octavos de final del torneo Rolex Monte Carlo Masters al tenista Alemán Alexander Zverev(3) este jueves a las 11:00.

###WidgetTenis###

No hay partidos directos.

-Últimos Resultados de Zizou Bergs.

08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Andrey Rublev 0-2 (4-6, 1-6) Zizou Bergs
06/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Treintaidosavos de final) Zizou Bergs 2-0 (6-4, 6-3) Adrian Mannarino
21/03/2026 Miami Open (Treintaidosavos de final) Zizou Bergs 0-2 (6-7, 6-7) Tomas Etcheverry
19/03/2026 Miami Open (Sesentaicuatroavos de final) Zizou Bergs 2-0 (7-5, 6-2) Jenson Brooksby
07/03/2026 BNP Paribas Open (Treintaidosavos de final) Zizou Bergs 0-2 (1-6, 2-6) Tommy Paul

-Últimos Resultados de Alexander Zverev.

08/04/2026 Rolex Monte Carlo Masters (Dieciseisavos de final) Cristian Garin 1-2 (6-4, 4-6, 5-7) Alexander Zverev
28/03/2026 Miami Open (Semifinal) Alexander Zverev 0-2 (3-6, 6-7) Jannik Sinner
27/03/2026 Miami Open (Cuartos de final) Francisco Cerundolo 0-2 (1-6, 2-6) Alexander Zverev
25/03/2026 Miami Open (Octavos de final) Quentin Halys 0-2 (6-7, 6-7) Alexander Zverev
23/03/2026 Miami Open (Dieciseisavos de final) Marin Cilic 1-2 (2-6, 7-5, 4-6) Alexander Zverev

Contador

