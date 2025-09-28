Alcaraz avanza firme a semifinales de Tokio

El español supera al estadounidense Brandon Nakashima (6-2, 6-4) y se cita con el noruego Casper Ruud

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha alcanzado las semifinales del torneo de Tokio, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de superar este domingo en cuartos de final al estadounidense Brandon Nakashima (6-2, 6-4), y buscará un sitio en la final ante el noruego Casper Ruud.

Superado el susto del jueves, cuando se torció el tobillo en el duelo ante el argentino Sebastián Báez, el murciano exhibió su buen estado de forma en un partido plácido en el que no se tuvo que enfrentar a ninguna bola de 'break' y que liquidó en una hora y 21 minutos de juego, todo para acceder a su novena semifinal consecutiva en el circuito.

Mostrando su velocidad de piernas, arrancó la contienda con un 2-0 e incrementó su renta con un nuevo quiebre en el séptimo juego, antes de poner fin al parcial con su saque. Ya en el segundo set, le bastó otra rotura en el quinto juego para adjudicarse el triunfo, aunque tuvo que esperar a su cuarta pelota de partido.

Con ello, sumó su 65ª victoria del curso, igualando el mejor registro de su carrera (2023), y continúa su camino en busca de cerrar el año como número uno por segunda vez en su carrera (2022). Además, aspira a convertirse en el cuarto campeón español en Tokio, tras Manolo Orantes (1977), David Ferrer (2007) y Rafa Nadal (2010).

En semifinales, se enfrentará al noruego Casper Ruud, que derrotó al australiano Aleksandar Vukic (6-3, 6-2). Alcaraz manda por 4-1 en enfrentamientos con el escandinavo, que ganó el último duelo, en las Finales de la ATP de 2024.

Por su parte, Alejandro Davidovich se despidió en octavos de final del torneo de Pekín, de categoría ATP 500 y disputado sobre pista rápida, al caer frente al ruso Daniil Medvedev (6-3, 6-3), y aleja sus posibilidades de estar a final de año en las Finales de la ATP de Turín.