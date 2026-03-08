Alcaraz barre a Dimitrov en su debut en Indian Wells y sigue invicto en 2026

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Grigor Dimitrov en Indian Wells - Europa Press/Contacto/Charles Baus

MADRID, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha debutado este sábado con una sólida victoria en el torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer 'Grand Slam' de la temporada, frente al búlgaro Grigor Dimitrov (6-2, 6-3), y ha prolongado su invicto este curso camino de la tercera ronda del certamen norteamericano.

Hasta 13 triunfos consecutivos acumula este 2026 el tenista murciano, número uno del mundo, que todavía no sabe lo que es perder desde que comenzó el año. Además, su éxito de este sábado le permite alcanzar 31 victorias seguidas en pistas rápidas al aire libre, una racha que lo se lograba desde que lo consiguiera el serbio Novak Djokovic entre el US Open 2015 y Dubái 2016.

Frente al número 42 del ranking mundial, Alcaraz, que solo se enfrentó a un punto de 'break' en todo el partido, arrancó con rotura en el cuarto juego y un 4-1 con el que encarriló la victoria en la primera manga, que cerró ganando al resto.

Ya en el segundo set, anuló con 1-1 la única oportunidad de quiebre de Dimitrov y continuó sólido hasta que encontró la suya, con 4-3, suficiente para llevarse el duelo en apenas 67 minutos, su segunda victoria más rápida del curso -tras la lograda ante Arthur Fils en Doha-.

De esta manera, Alcaraz amplía su récord a 13 triunfos en el comienzo de temporada y asciende a 21-3 su balance en en Indian Wells, donde ha alcanzado al menos las semifinales en las últimas cuatro participaciones y donde ha sido campeón en 2023 y 2024.

En tercera ronda se enfrentará al francés Arthur Rinderknech, descansado después de no jugar su partido de segunda ronda frente al argentino Juan Manuel Cerúndolo, que se lesionó la pierna izquierda. El de El Palmar ha ganado los cinco enfrentamientos ante el tenista galo, al que ha ganado también los últimos siete sets.