Alcaraz busca acariciar el 'Grand Slam'

El tenista español Carlos Alcaraz disputa este viernes la semifinal del Abierto de Australia, primer 'Grand Slam' de la temporada, ante el alemán Alexander Zverev, un duelo en el que el murciano buscará meterse por primera vez en su carrera en el partido por el título en Melbourne ante un rival ante el que tiene igualado el cara a cara y que ya lo apeó del torneo 'aussie' en 2024.

Alcaraz ha firmado ya su mejor actuación en el torneo y ahora quiere dar un paso más y sumar la cuarta final de un 'grande' consecutiva tras Roland Garros, Wimbledon y US Open. El gran arranque de 2026 del español chocará con un rival animado y agresivo en su juego, un Zverev que está exhibiendo un altísimo nivel.

La semifinal despierta máxima expectación por el tenis desplegado por ambos en la cita australiana. El murciano llega a la semifinal jugando uno de los mejores tenis de su carrera, mucho decir tratándose de Alcaraz, con pequeños cambios con respecto a 2025, sobre todo con su saque, con el que sólo ha cedido siete 'breaks'. Ante Zverev también deberá mantener su nivel al resto, ya que se mide al jugador que más saques directos ha conseguido en el torneo (20), a lo que se suma más de un 70% de primeros en juego.

Por otro lado, Alcaraz deberá aprovechar también su mayor variedad de golpes desde el fondo de pista. De hecho, ante un rival que ha demostrado su solidez en sus dos últimos partidos, en los que ha sumado 51 errores no forzados entre ambos y una media de poco más de siete por set, será clave. Eso sí, el plan de partido deberá ser diferente al elegido ante De Miñaur, mucho más rápido y ágil, por lo que, ante el de Hamburgo, la dejada debería estar más presente.

Además, históricamente, al de El Palmar siempre le ha costado en los duelos directos ante el germano. Sólo el canadiense Felix Auger-Aliassime tiene un cara a cara mejor que Zverev ante Carlos Alcaraz habiendo disputado, al menos, cuatro partidos. Hasta el momento, son 12 los duelos en los que el español y el germano se han medido con seis triunfos para cada uno. Aunque, eso sí, tres de los últimos cuatro partidos han caído de lado del número uno del mundo.

En cuanto a los precedentes en pista dura, al aire libre, Alcaraz se ha llevado los dos últimos enfrentamientos --Cincinnati 2025 y Indian Wells 2024--, aunque el dato al que se aferra Zverev es que la única vez que se vieron las caras en el Abierto de Australia la victoria cayó de su lado, en los cuartos de final de la edición de 2024 (6-1, 6-3, (2)6-7, 6-4). Además, en partidos de 'Grand Slam', también se llevaría el duelo de octavos en Roland Garros 2022.

Y si Alcaraz consiguiera el pase a la final, allí le esperaría el ganador del Jannik Sinner - Novak Djokovic, en el que el italiano parte como gran favorito. Si ambos avanzan a la final, sería la cuarta final consecutiva entre el de El Palmar y el de San Candido, algo que sólo ha ocurrido en la 'Era Open' con Djokovic y Alcaraz entre Wimbledon 2011 y Roland Garros 2012.