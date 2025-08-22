Alcaraz debutará en el US Open contra Opelka y va por el cuadro de Djokovic y Medvedev

Archivo - Alcaraz debutará en Flushing Meadows contra Opelka y va por el cuadro de Djokovic y Medvedev. - Oscar J Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El torneo individual masculino del US Open, cuarto y último 'Grand Slam', tendrá al tenista español Carlos Alcaraz en la mitad inferior del cuadro al igual que el serbio Novak Djokovic y el ruso Daniil Medvedev, mientras que el italiano Jannik Sinner irá en la mitad de arriba junto al griego Stefanos Tsitsipas y al alemán Alexander Zverev.

Según el sorteo de este jueves en Flushing Meadows, Alcaraz debutará contra el estadounidense Reilly Opelka; en caso de ganar, y atendiendo a al ranking del ATP, podría tener como rival en segunda ronda al italiano Mattia Bellucci, en tercera al también italiano Luciano Darderi, en octavos de final a Medvedev, en cuartos al estadounidense Ben Shelton, en semifinales a Djokovic y en la hipotética final a Sinner.

Del resto de españoles en el certamen masculino, Jaume Munar, Pedro Martínez y Pablo Carreño debutarán ante adversarios aún sin determinar y procedentes de las fases previas, Roberto Bautista lo hará contra el británico Jacob Fearnley, Roberto Carballés frente al francés Arthur Rinderknech y Alejandro Davidovich ante el kazajo Aleksandr Shevchenko.

En cuanto al torneo femenino, Jessica Bouzas jugará en primera ronda ante la croata Donna Vekic, partiendo desde la misma mitad del cuadro donde está Iga Swiatek como jugadora de mayor ranking para la WTA. La polaca solo es superada por la bielorrusa Aryna Sabalenka, que corona la cima de la mitad alta y debutará ante la ahora suiza Rebeka Masarova.

Las jugadores españolas Nuria Párrizas y Cristina Bucsa, que todavía no conocen a sus oponentes de cara a sus debuts porque saldrán de las fases previas, también van por la parte alta del cuadro con la mencionada Sabalenka, vigente campeona de este torneo neoyorquino.