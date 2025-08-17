Alcaraz: "Estoy listo para el reto de jugar contra Sinner"

MADRID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, que el sábado superó al alemán Alexander Zverev (6-4, 6-3) para avanzar a la final del torneo de Cincinnati, séptimo ATP Masters 1.000 de la temporada, ha afirmado que está "listo" y "con ganas" de afrontar "el reto" de jugar contra el italiano Jannik Sinner.

"Tengo muchas ganas de volver a jugar contra él", señaló tras el partido, recordando su derrota en cuatro sets ante el transalpino en su último enfrentamiento en Wimbledon. "Elevamos nuestro nivel al máximo y aportamos un tenis realmente bonito al partido. Estoy listo para afrontar el reto. Estoy listo para ver los errores que cometí en el último partido e intentar mejorar en ese aspecto el lunes", apuntó.

El murciano logró este sábado el pase a la final de su séptimo torneo consecutivo frente a un rival mermado por las molestias físicas. "Contento por la final pero triste por Sascha. Te deseo lo mejor", escribió en la habitual firma del ganador en la cámara de televisión tras el encuentro. "Nunca es fácil jugar contra alguien que sabes que no está al cien por cien. Es aún más difícil cuando se trata de Sascha, un gran jugador y una gran persona fuera de la pista. Tenemos una muy buena relación", añadió.

Además, analizó el desarrollo del choque. "Empezamos el partido muy bien, con buenos peloteos y un buen nivel de tenis. Pero de repente empezó a encontrarse mal. Y entonces mi concentración se desvaneció, estaba pensando en cómo se sentía, en lugar de centrarme en mí mismo y en jugar bien al tenis. Fue una situación muy difícil para mí y solo le deseo lo mejor", finalizó.