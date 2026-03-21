Alcaraz frena a Fonseca en su estreno en Miami

Carlos Alcaraz - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, ha debutado con victoria en el torneo de Miami (Estados Unidos), segundo ATP Masters 1.000 de la temporada, después de superar en su partido de segunda ronda al brasileño Joao Fonseca (6-4, 6-4).

El murciano, campeón en el Hard Rock Stadium en 2022 -donde conquistó el primer Masters 1.000 de su carrera-, sobrevivió a las tres bolas de rotura a las que se enfrentó y firmó dos 'breaks', uno en cada set, para liquidar la contienda en una hora y 35 minutos y citarse en tercera ronda con el estadounidense Sebastian Korda, que derrotó al argentino Camilo Ugo Carabelli (6-0, 6-3).

Llevando la iniciativa, el número uno mundial, que el año pasado caía en su primer partido en Miami ante el belga David Goffin, logró un quiebre rápido en el tercer juego que le valió para adjudicarse la manga inaugural, en la que todavía desaprovechó otra pelota de rotura y se defendió de otra antes de cerrar el parcial con un juego en blanco.

Ya en el segundo set, Alcaraz firmó otro 'break' nada más comenzar que a la postre resultaría definitivo, todo con solidez en el saque y cerrando el duelo con ocho 'aces', dos de ellos en el juego final. Con su triunfo ante Fonseca, de 19 años, cuenta con un balance de 13-0 contra rivales más jóvenes en el circuito.

"Estoy muy contento con mi nivel. Quería ver dónde estaba el nivel de Fonseca, me recuerda mucho a mí", explicó Alcaraz tras el encuentro. "Creo que jugué muy bien en los momentos decisivos. Estuve muy bien desde el principio hasta el último punto. Sé lo bueno que es Joao, y por eso estuve muy concentrado en cada punto, en cada golpe", añadió.

Ahora, se verá las caras en tercera ronda con el estadounidense Sebastián Korda, que se impuso en su duelo al argentino Camilo Ugo Carabelli (6-0, 6-3). Alcaraz domina 4-1 en el balance de enfrentamientos entre ambos.

LANDALUCE SORPRENDE A DARDERI Y BAUTISTA Y BUCSA SE DESPIDEN

También avanzó en el certamen estadounidense el madrileño Martín Landaluce, que dio la sorpresa al eliminar al italiano Luciano Darderi (6-3, 6-7(4), 6-4), número 18 del ranking ATP, un resultado que le ofrece su mejor resultado en un Masters 1.000.

Landaluce, número 151 del mundo, se repuso a un 2-0 adverso ganando los cinco siguientes juegos para posteriormente adjudicarse el parcial, antes de que el transalpino empatase el choque llevándose el 'tie-break' de la segunda manga.

Ya en la tercera, se valió de un solitario 'break' en el décimo y último juego para cerrar el partido y citarse en la siguiente ronda con el ruso Karen Khachanov, verdugo este viernes del también español Roberto Bautista (6-3, 6-3).

El castellonense, 89ª raqueta mundial, no tuvo opción ante el decimoquinto del ranking ATP, se logró dos quiebres en el primer parcial y uno en el segundo para liquidar el duelo, donde Bautista no disfrutó ni de una sola bola de 'break'.

También se despidió de Miami Cristina Bucsa, en este caso por unas molestias en la cadera que le impidieron terminar su partido ante la ucraniana Yuliia Starodubtseva (6-2, 3-2).

La cántabra, número 30 del mundo y que afrontaba su primer encuentro del certamen, cedió el primer set después de que su rival firmarse dos roturas, y ya en el segundo, después de un intercambio de quiebres, se vio obligada a retirarse. Ahora, es duda para la eliminatoria de la Billie Jean King Cup que España tiene que afrontar en abril en Eslovenia.