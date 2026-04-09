Alcaraz gana a un rocoso Etcheverry de camino a los cuartos de Montecarlo

El tenista español Carlos Alcaraz. - Charles Baus/CSM via ZUMA Press / DPA

MADRID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido este jueves en los cuartos de final del torneo de Montecarlo, de categoría Masters 1000 y que se disputa sobre tierra batida, tras ganar al argentino Tomás Etcheverry en tres sets (6-1, 4-6, 6-3) en un partido en el que el número uno del mundo cedió su primer set en el torneo pero que resolvió en la manga definitiva tras más de dos horas de juego.

Alcaraz sigue avanzando en su defensa del título en Montecarlo. El tenista murciano firmó una trabajada victoria frente a un incomodo Tomás Martín Etcheverry, que consiguió arrebatarle el primer set en el torneo, y vendió cara su derrota en el set definitivo. Mucho más cómodo sería el primer parcial para el número uno del mundo, que apenas dejó sumar un juego a su rival.

Y es que, el arranque del partido del español sería en modo apisonadora. El vigente campeón bordó el tenis gracias a un 93% de primeros servicios y apenas nueve errores no forzados. Nivel altísimo, el mejor desde Doha, que le permitió cerrar la primera manga por un contundente 6-1 antes de que se cumpliera 30 minutos de encuentro. Además, su rival estuvo muy errático con el saque, cometiendo hasta cuatro dobles faltas.

El segundo parcial parecía que iba a ser igual de holgado para Alcaraz, ya que comenzaría con un juego al resto. Sin embargo, el de El Palmar dejaría escapar la ventaja entrando en un bucle de errores no forzados (9). Un despiste que le costaría cuatro juegos en contra consecutivos, dos de ellos con su saque (1-4).

Pero con todo en contra el murciano recuperaría las sensaciones de la primera manga, lo que le sirvió para recuperar uno de los dos 'break' que tenía en contra en el set, teniendo incluso bola para igualar el partido (4-4). Sin embargo, la reacción no sería suficiente, ya que, tras mantener otro turno de servicio más, Etcheverri igualaría el partido a un set. Un parcial marcado por los 23 errores no forzados cometidos por Carlos Alcaraz.

Y en el tercer set, Alcaraz tiraría de personalidad para volver a coger la delantera del partido con tres juegos seguidos de inicio. Un arranque inmejorable que no mermaría la competitividad de Etcheverry, que seguiría aferrándose al encuentro sacando adelante sus siguientes dos turnos de saque. Incluso llegaría a disponer de una bola de 'break' en el séptimo juego, pero un gran segundo saque del español lo evitó. Y en su tercera oportunidad, Alcaraz cerraría un trabajado partido (6-3) tras dos horas y 23 minutos de juego.

Ahora, su rival en cuartos de final será el kazajo Alexander Bublik, que se impuso por la vía rápida en su duelo de octavos de final al checo Jiri Lehecka (6-2, 6-5) en una hora y 16 minutos. Un partido que será el primero que mida a ambos jugadores.

Por su parte, el otro gran favorito al título, Jannik Sinner también tuvo que fajarse más de lo esperado para acceder a los cuartos de final. El italiano se impuso en tres sets al checo Tomas Machac (6-1, (3)6-7, 6-3) en un partido en el que se vio sorprendido en la segunda manga, en la que pese a remontar dos 'break' en contra, acabaría cediendo en la muerte súbita.

Antes, el de San Cándido había demostrado en la primera manga su superioridad con un abultado 6-1, en el que su rival fue incapaz de aguantar el ritmo de bola, cometiendo hasta 18 errores no forzados, por ocho de Sinner. Y si los peloteos dieron la ventaja al italiano en la primera manga, su saque sería decisivo en la tercera. Sinner sólo dejaría sumar tres puntos a Machac al resto, lo que sumado a dos 'breaks', en el segundo y quinto turno de saque del checo, le daría el triunfo y la clasificación a cuartos de final (6-3).