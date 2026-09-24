Alcaraz y Jódar buscan ayudar a Europa a recuperar el trono en la Copa Laver

El tenista español Carlos Alcaraz en la rueda de prensa previa a la Laver Cup 2026. - Adam Davy/PA Wire/dpa

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Carlos Alcaraz y Rafa Jódar arrancan este viernes la Laver Cup 2026, que se disputa en el O2 Arena de Londres durante este fin de semana, un torneo en el que el equipo europeo, liderado por el murciano y el alemán Alexander Zverev, busca arrebatar el trono el Resto del Mundo.

El O2 Arena de Londres será el escenario de la novena edición de la Laver Cup. El torneo enfrentará a lo largo del fin de semana a algunos de los mejores tenistas de Europa contra los del Resto del Mundo. Contará con la presencia de Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Flavio Cobolli, Casper Ruud, Jakub Mensik y Rafa Jódar (Team Europa) y Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Alexander Bublik, Learner Tien, Francisco Cerúndolo y Brandon Nakashima (Team Mundial).

Así, dos tenistas españoles, Carlos Alcaraz y Rafa Jódar, intentarán guiar a Europa hacia su sexto título y tomarse la revancha del curso pasado, en la que el Resto del Mundo se hizo con el triunfo. Además, los europeos contarán con la presencia del alemán Alexander Zverev, que llega al torneo después de hacerse con el título del US Open, su segundo 'Grand Slam' de la temporada.

Y es que, Europa, con la capitanía del francés Yannik Noah, parte como gran favorito a hacerse con la victoria, al contar con los tres mejores jugadores por ranking de la competición --Zverev, Alcaraz y Cobolli--, ante la ausencia del estadounidense Ben Shelton y el canadiense Felix Auger-Aliassime. Así, los líderes del Resto del Mundo, liderados desde el banquillo por el estadounidense André Agassi, serán De Miñaur y Fritz, que se adaptan a la perfección a las condiciones 'indoor' del torneo.

Pese a ello, el formato de la competición, con diferentes partidos de individuales y dobles a lo largo de viernes, sábado y domingo, con uno, dos y tres puntos por victoria cada día, respectivamente, hacen que el resultado sea más impredecible.

En cuanto a los españoles, Rafa Jódar, que debuta en una Copa Laver y que viene tras jugar la Copa Davis por primera vez con España, jugará el viernes en un partido de individual ante el kazajo Alexander Bublik en una superficie donde su tenis es un poco incógnita.

Por su parte, Carlos Alcaraz afrontará su segunda competición tras su larga baja desde abril por su lesión de muñeca y volver a buen nivel en el pasado Abierto de los Estados Unidos, donde cayó en cuartos de final ante Shelton en un maratoniano partido.

El murciano siempre ha sido clave en esta Copa Laver, donde en sólo dos participaciones ha sumado 15 puntos para el equipo y espera seguir cogiendo ritmo de competición de cara al tramo final de temporada, aunque su inicio será en dobles, formando pareja con el checo Jakub Mensik para medirse a Bublik y Fritz en el partido que cerrará la jornada de viernes.