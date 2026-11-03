Alcaraz llega al alza a su Masters 1000 más adverso

El tenista español Carlos Alcaraz durante el torneo de Viena. - Max Slovencik/APA/dpa

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz debuta este miércoles frente al estadounidense Alex Michelsen en la segunda ronda del torneo de París, último Masters 1000 de la temporada y que se disputa en condiciones indoor, un torneo en el que su mejor participación son los cuartos de final alcanzados en 2022 pero al que llega lanzado tras conseguir en el ATP 500 de Viena el segundo título indoor de su carrera.

Carlos Alcaraz tendrá esta semana la oportunidad de ampliar su palmarés con uno de los torneos que más se le ha atravesado en su carrera: el Masters 1000 de París. En las instalaciones de La Défense Arena de la capital francesa, el murciano busca conquistar uno de los tres torneo de mayor categoría, tras los Grand Slam, que aun se le resiste, junto a Canadá y Shanghái, en el que los cuartos alcanzados en 2022 son su techo.

Y llega en un momento idóneo de forma tras levantar el título de Viena el pasado domingo, en una final en la que superó al australiano Alex De Miñaur. Un torneo de condiciones indoor, las mismas que París, en el que ni siquiera cedió un set. A pesar de ello, el camino del murciano hacia el título no será nada fácil, con un debut frente al siempre peligroso Alex Michelsen.

El estadounidense ya puso en apuros a Alcaraz en la segunda ronda del torneo de Tokio, que acabó levantando, en el que forzó al español a la disputa del tercer set. Además, Michelsen llega al duelo con moral después de haber remontado en primera ronda al checo Jiri Lehecka ((5)6-7, 6-2, 6-4).

En octavos de final, su rival saldrá del ganador del partido entre Matteo Berrettini y Ugo Humbert. Dos jugadores que se adaptan a la perfección a las condiciones del torneo, aunque los resultados en el mismo del francés, finalista en 2024, son mucho mejores que los del italiano, cuyo techo es la segunda ronda de 2020 y este curso. Además, tanto Berrettini como Humbert ya saben lo que es ganar al de El Palmar.

Ya en cuartos, Arthur Fils y Taylor Fritz serían sus rivales de más entidad. El francés está viviendo su mejor temporada con dos títulos incluidos, mientras que el estadounidense, al que le está costando más este curso, viene de alcanzar la semifinal en Basilea. Eso sí, el murciano siempre ha ganado a Fils (3-0) y encadena tres victoria seguidas ante el californiano.

En semifinales, el ruso Daniil Medvedev, que está firmando un notable final de temporada, pero al que ganó la pasada semana en las semifinales de Viena, o el noruego Casper Ruud, verdugo del español Rafa Jódar en segunda ronda, apuntarían a ser sus rivales. Mientras que por la parte alta del cuadro, Alexander Zverev, Novak Djokovic y Alex De Miñaur, son los favoritos para alcanzar la final.