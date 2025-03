Alcaraz no da opciones a Shapovalov y avanza a octavos en Indian Wells

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se clasificó este lunes para los octavos de final del torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1000 de la temporada y que se disputa sobre pista dura, al batir con autoridad al canadiense Denis Shapovalov en dos sets por 6-2, 6-4 en menos de hora y media.

El jugador murciano, ganador de las dos últimas ediciones en el evento del deserto californiano, alargó a 14 su racha de victorias, después de superar con buena nota y sensaciones su primer examen para intentar ganar un nuevo título e igualar lo logrado por el suizo Roger Federer y el serbio Novak Djokovic, los únicos en encadenar tres trofeos en esta cita.

El de El Palmar tenía enfrente a un Shapovalov siempre peligroso en este tipo de superficies y que además venía de una buena gira americana con la victoria en Dallas (Estados Unidos) y las semifinales en Acapulco (México), pero no le dio opciones pese a un día un tanto irregular con el servicio.

Alcaraz acabó el choque con cinco dobles faltas, pero sacó partido a que el zurdo canadiense tampoco estuvo fino con esta arma y acumuló tres más, dejando demasiadas opciones al número tres del mundo sobre todo con su segundo servicio y concediendo el doble de bolas de rotura (8) que el español.

Este comenzó además muy entonado y se colocó rápidamente con un demoledor 5-0 en el marcador, aunque por el camino tuvo que levantar un par de pelotas de quiebre. Dos más le terminaron por dar su primer juego al norteamericano, pero el ganador de cuatro 'Grand Slams' no dudó más a la hora de cerrar el primer parcial.

A partir de ahí, los dos tenistas mejoraron mucho sus fiabilidad con el servicio. Eso ayudó a Shapovalov a mantenerse dentro del encuentro, aunque el defensor del título no le dio demasiadas opciones al resto. El canadiense le logró apretar en el sexto juego sin éxito y en el siguiente, Alcaraz no dejó pasar un 15-40 para romper y coger una ventaja que no desaprovechó para cerrar su billete a octavos donde se medirá al búlgaro Grigor Dimitrov, un rival que le ha ganado en sus dos últimos duelos, en los Masters 1000 de Shanghai (China), en 2023, y Miami (Estados Unidos), en 2024.

"Sabía que Denis empezó la temporada muy fuerte, mostrando un tenis realmente bueno con el título en Dallas y jugando un buen tenis en Acapulco, así que sabía que tenía que empezar el partido muy fuerte, muy concentrado en mis cosas y en el nivel", remarcó Alcaraz en su entrevista en la pista.

El número tres del mundo trató de "jugar un buen tenis, con buenos intercambios al principio, sólo para conseguir un buen ritmo y para entrar en el partido". "Vi que iba a ser una batalla realmente buena y difícil, así que estoy muy contento con la forma en que comencé el partido", celebró sobre su inicio.

El de El Palmar reconoció también que no había "sentido tanto los nervios como en la primera ronda". "Hoy he estado más relajado, más tranquilo, así que he podido pensar mucho mejor. Creo que todos los jugadores tienen nervios al principio del partido, así que creo que hoy y en la primera ronda lo he hecho bastante bien y espero que siga así", advirtió.