Alcaraz repetirá en el '1 Point Slam' del Abierto de Australia 2027

Archivo - Carlos Alcaraz celebra una victoria durante el Abierto de Australia 2026 - James Ross/AAP/dpa - Archivo

MADRID 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz será uno de los participantes del divertido '1 Point Slam' del Abierto de Australia, una competición distendida que se juega a tan sólo un punto y que está dotada con un millón de dólares para su ganador o ganadora.

Según confirmó este jueves el primer 'Grand Slam' de la temporada, el murciano, vigente campeón y que ya estuvo en este evento el año pasado, el italiano Jannik Sinner, la estadounidense Coco Gauff y la japonesa Naomi Osaka ya han dado su visto bueno a participar en una competición que se disputará en la Rod Laver Arena el miércoles 13 de enero, donde no hay distinción por sexo y también abierto a amateurs.

Así, durante los próximos dos meses, hasta 1000 clubes organizarán competiciones locales de este '1 Point Slam' que permitirán a sus participantes clasificarse para los campeonatos estatales del torneo que se celebrarán en todo el país. Dos ganadores de cada estado y territorio competirán durante la semana de apertura del 'grande' australiano y disfrutarán de una experiencia exclusiva.

"El 'AO 1 Point Slam es algo único en el deporte mundial. Ofrece a los tenistas aficionados la oportunidad de compartir protagonismo con algunas de las mayores figuras de este deporte y genera un nivel de emoción que solo el Open de Australia puede ofrecer", señaló Tom Larner, director de tenis la federación australiana, Tennis Australia.

El directivo tiene claro que "contar con estrellas como Carlos Alcaraz, Coco Gauff, Naomi Osaka y Jannik Sinner, junto a ciudadanos australianos que se clasifican a través de competiciones locales y campeonatos estatales, refleja la esencia de este evento que es la de unir a las personas a través del tenis de una manera emocionante e inclusiva".

El campeón final alzará el emblemático trofeo del '1 Point Slam', elaborado en plata australiana y se embolsará además un suculento premio de un millón de dólares de premio. El año pasado el ganador fue el amateur australiano Jordan Smith que ganó a su compatriota Joanna Garland, tenista profesional. Alcaraz, por su parte, cayó en su tercer partido ante la griega Maria Sakkari.