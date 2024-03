Alcaraz: "Será difícil defender título en Indian Wells porque están los mejores del mundo"

MADRID, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz dejó claro que acude al torneo de Indian Wells (Estados Unidos), primer Masters 1.000 de la temporada, a "defender" el título que consiguió el año pasado, pero que será "difícil" por los rivales que va a tener enfrente y con "algunos de ellos jugando un gran tenis".

"Vengo aquí para defender el título. Es difícil porque están los mejores tenistas del mundo, algunos de ellos están jugando un gran tenis este año. Sé que va a ser muy difícil, pero estoy aquí para intentar defender el título", subrayó Alcaraz en declaraciones en rueda de prensa recogidas por la web de la ATP.

El murciano aseguró que se ha sentido "bien en el entrenamiento". "Probablemente, algunas personas estén pensando en mi tobillo, veamos si voy a estar al cien por cien o no, pero me siento mejor. Así que veamos cómo va el torneo, no estoy pensando en nada más que tratar de defender el título aquí", reiteró.

Sobre su actitud en la cancha, el de El Palmar indicó que "la mayor parte del tiempo" está centrado en sí mismo y en su equipo. "Trato de sonreír todo el tiempo, haciendo bromas fuera de la cancha. Eso me hace ser yo mismo", confesó Alcaraz que aseguró que le encanta "jugar" este torneo.