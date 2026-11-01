Alcaraz: "Será un gran fichaje si Ferrero se va con Shelton"

Carlos Alcaraz, campeón del torneo ATP de VIena - Max Slovencik/APA/dpa

MADRID 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz celebró la gran semana que culminó este domingo con la conquista del torneo ATP 500 de Viena, contento por poder disfrutar en la pista y poner en práctica una cierta mejora con el saque, al tiempo que valoró como "gran fichaje" que Juan Carlos Ferrero dirija Ben Shelton.

"Momento de disfrutar y seguir. No hace mucho no me gustaba las condiciones lentas, las pelotas que se hacen tan grandes. Es difícil generar potencia. Siempre he sufrido en estos torneos. Esta semana he tratado de aceptarlo, ser positivo, no pensar mucho en ello. Me ayudó mucho no pensar en las pelotas, la superficie, las condiciones, solo yo y lo que tengo que hacer", dijo.

El murciano levantó su cuarto torneo de la temporada en su mejor semana desde que reapareciese en el US Open tras una larga lesión en la muñeca. "Ha sido una semana muy positiva, y contento que ha dado resultado las cosas que he venido entrenando. La semana que estuve en casa después de Shanghái estuve muy enfocado en el saque, más de lo que venía haciendo, y ha dado fruto. Me ha dado mucha tranquilidad y golpes gratis en momentos importantes. Ha habido muy pocos momentos de duda, de debilidad mental", comentó.

"Durante la mayor parte del tiempo me lo estoy pasando bien. Mi estilo me ayuda a disfrutar, porque me gusta ir a por el espectáculo. Pero hay muchos momentos que sufro, que no me gustaría estar ahí, me enfado, trato de escapar de ellos y poner en mi cabeza pensamientos positivos", añadió en rueda de prensa.

Por otro lado, Alcaraz fue preguntado por la noticia, extendida por The Times, de que su exentrenador Juan Carlos Ferrero lo será la próxima temporada del estadounidense Shelton. "Lo he oído. Hasta que no lo digan oficial no voy a creerlo. Hay mucha gente hablando. Si es verdad será un gran fichaje para el equipo de Shelton y Juan Carlos lo va a hacer muy bien, le va a ayudar mucho a subir su nivel incluso más, tendré que tener cuidado con él", afirmó.

El murciano valoró lo que puede deparar la próxima temporada. "Ya veremos, la pretemporada es muy importante. Zverev nos ha enseñado este año lo que es capaz de hacer, veremos si continúa haciendo las cosas que está haciendo. Shelton es ambicioso por más y hay otro par de jugadores que van a intentar lo mejor para estar arriba. No me gusta decir que va a ser Sinner y yo. Estoy seguro que muchos jugadores van a subir el nivel y tendremos que dar lo mejor", terminó.