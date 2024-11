Alcaraz: "Si me baso en las sensaciones, veo difícil estar en semifinales"

MADRID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz ha confesado que se ha encontrado mal durante la derrota en su estreno en las Finales de la ATP, que se disputan en Turín (Italia), ante el noruego Casper Ruud, además de reconocer que está "cansado a nivel mental", y ha explicado que, si se basa en sus "sensaciones" de este lunes, ve "difícil" poder avanzar a las semifinales.

"Días antes de venir me puse enfermo. Aquí, los entrenamientos iban bien, dentro de que me encontraba mal. podía competir. Esperaba encontrarme mejor con el paso de los días, pero hoy, no sé si por los nervios de jugar el primer partido, pero no me sentí bien, el estómago me ha limitado. No quiero que suene a excusa, pero me encontraba mal", declaró en rueda de prensa.

En este sentido, explicó que su malestar estomacal le ha dificultado recuperarse "entre punto y punto" y tras intercambios largos. "El tema de no poder respirar bien y ahogarme me ha limitado mucho. No me gusta hablar de este tipo de cosas porque suena a excusa y parece que le quito valor al trabajo de Casper, pero tengo que decir cómo me siento", manifestó.

Por ello, el murciano no es muy optimista con sus opciones en el 'torneo de maestros'. "Si me baso en las sensaciones que he tenido hoy, es difícil pensar en estar en las semifinales. Pero lo bueno de este deporte es que puedes tener unas sensaciones muy malas un día y muy buenas al día siguiente. Ha habido muchos jugadores que han perdido el primer partido en las Finales ATP y las han acabado ganando", recordó.

"Yo mismo el año pasado llegué a semifinales tras caer el primer día. Ahora quiero ir día a día, encontrándome mejor y veremos a ver qué tal partido siguiente. Lo voy a enfocar de la mejor manera posible y ojalá que se dé bien", explicó.

Además, afirmó que todos los tenistas están "cansados mentalmente" tras un año muy exigente. "Si alguien te dice que está fresco, te miente. Algunos lo llevan mejor que otros, yo estoy cansado a nivel mental. Son muchos partidos en un calendario muy apretado, en un año muy exigente sin demasiados días de descanso, hay pocos periodos en los que poder descansar en casa", subrayó.

"Sientes que terminas una semana o una gira, tienes dos o tres días de descanso y ya tienes que irte a jugar torneos a la otra parte del mundo. Desde principios del año acumulas horas y días, llegas a este tramo cansado. Creo que este año estoy mucho mejor que el año pasado, pero debo encontrar la manera de jugar a un buen nivel de tenis estando mentalmente cansado", prosiguió.