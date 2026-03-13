Alcaraz suma y sigue y se cita en semifinales con Medvedev

El tenista español Carlos Alcaraz celebrando un punto en Indian Wells. - Cc / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID, 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz se ha metido en las semifinales del torneo de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada y que se disputa en pista dura, tras ganar en dos sets al británico Cameron Norrie (6-3, 6-4) en un encuentro en que el murciano estuvo más certero que su rival en el tramo final del primer set y más sólido en el segundo.

Carlos Alcaraz sigue imparable en este 2026. El tenista murciano superó en los cuartos de final de Indian Wells a Cameron Norrie y se metió en las semifinales del primer Masters 1000 del año. Un partido en el que consiguió su 16º triunfo de una temporada en la que se mantiene invicto, así como su victoria número 34 consecutiva en pista dura --outdoor--, donde no pierde un encuentro desde la segunda ronda del torneo de Miami del curso pasado ante David Goffin.

Será la quinta semifinal consecutiva de Alcaraz en el desierto de Indian Wells, dónde ya sabe lo que es levantar el título en dos ocasiones. Una penúltima ronda a la que llega tras firmar otro gran partido, en esta ocasión ante el británico Norrie, al que dominó con sus 27 golpes ganadores y al que sólo dejó tomar la delantera en el marcador en el arranque de la segunda manga.

El partido comenzó con un Alcaraz sobresaliente al saque, con el que sólo cedería un punto en sus primeros tres turnos. Además, esa estabilidad con el servicio desembocó en 'break' en el sexto juego del partido, con el que parecía encarrilar el set. Sin embargo, la respuesta de Norrie sería un 'contra break' en blanco para devolver una igualdad al marcador que volvería a quebrar al resto en el siguiente juego Alcaraz. Así, el de El Palmar cerraría el set con un resultado de 6-3.

La consecución del primer set relajó a Alcaraz en los primeros juegos del segundo parcial. Una falta de tensión aprovechada por Norrie para colocarse 2-0 arriba, pero, de nuevo, la reacción del número uno del mundo sería inmediata. Cuatro juegos se adjudicaría Alcaraz para dar la vuelta al marcador (4-2) y tomar ventaja de un 'break' que ya no cedería. De hecho, cerca estaría de cerrar el partido al resto con dos bolas de partidos, pero finalmente lo haría al saque y la cuarta oportunidad (6-4).

Ahora, en la ronda de semifinales buscará un puesto en la final ante el ruso Daniil Medvedev que se ganó por la vía rápida al británico Jack Draper (6-1, 7-5). Será la novena vez que Alcaraz y Medvedev se vean las caras, con hasta ahora un balance favorable para el español (6-2), que se ha impuesto en los últimos cuatro partidos.

La otra semifinal la disputarán el italiano Jannik Sinner, que pasó por encima del joven estadounidense Learner Tien con un contundente 6-1, 6-2, y el alemán Alexander Zverev, que hizo lo propio con el francés Arthur Fils (6-2, 6-3). Un triunfo, el del alemán, que lo convierte en el quinto tenista de la historia que alcanza las semifinales de todos los Masters 1000, junto a Novak Djokovic, Rafa Nadal, Roger Federer y Andy Murray.