Alcaraz vuelve a caer con Sinner en el 'Six Kings Slam'

El italiano fue mejor que el español y se llevó el millonario torneo saudí

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Carlos Alcaraz sucumbió (6-2, 6-4) este sábado ante Jannik Sinner en la final del 'Six Kings Slam', torneo de exhibición disputado en el ANB Arena (Riad) y que ya se llevó el italiano en su primera edición el año pasado.

Alcaraz tuvo sus momentos pero su rival fue mejor. La dupla que domina el Circuito de la ATP los últimos dos años, campeones de los ocho 'Grand Slams', repitió la final saudí del año pasado y el total de los seis millones de dólares fue otra vez para Sinner.

No hubo la tensión de las últimas grandes finales, con victoria para el español en las de US Open y Cincinnati como últimos enfrentamientos, pero el italiano sí sacó su mejor versión. Sinner, que venía de ceder en su segundo partido en Shanghái, entró en la final rompiendo al murciano, ausente en el Masters 1000 chino por una lesión en el tobillo, y no desperdició la renta.

El español encajó un segundo 'break' en el quinto juego (4-1) y no tuvo remedio a un parcial que multiplicó la confianza del número dos del mundo. Sinner puso contra las cuerdas al murciano, que salvó un vital y largo quinto juego en el segundo set para seguir en el partido. Cinco bolas de 'break' que no aprovechó Sinner, pero el vigente campeón volvió a la carga.

El italiano rompió en el siguiente turno del español y fue directo a por la victoria por la vía rápida en Riad. Alcaraz, número uno del mundo, aceptó la derrota en la red, pensando ahora en la recta final de un 2025 explosivo con ocho títulos y que, seguramente, aún depare más capítulos contra Sinner.

Por la tercera posición del 'Six Kings Slam', cita de exhibición que reúne a seis de los mejores jugadores del mundo, el estadounidense Taylor Fritz se impuso a un Novak Djokovic que se retiró después de encajar un 7-6(4) en el primer set. El serbio había llegado entre algodones tras sufrir físicamente en su camino a semifinales de Shanghái.