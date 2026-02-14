Alejandro Davidovich y Pedro Martínez se despiden en cuartos de Dallas y Buenos Aires

Archivo - Alejandro Davidovich - Jean Catuffe / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Alejandro Davidovich se ha despedido en cuartos de final del torneo de Dallas (Estados Unidos), de categoría ATP 500 y disputado sobre pista dura, después de perder ante el canadiense Denis Shapovalov (5-7, 6-4, 6-3), mientras que Pedro Martínez también ha dicho adiós en Buenos Aires, de categoría ATP 250 y jugado sobre tierra batida, ante el italiano Luciano Darderi (7-5, 6-1).

Davidovich, número 14 del mundo, se adelantó en la contienda al materializar una solitaria rotura en el penúltimo juego del set inaugural. Sin embargo, el norteamericano, vigente campeón del certamen, reaccionó para igualar la contienda en el juego final de la segunda manga, donde aprovechó su cuarta bola de set.

Ya en el definitivo tercer parcial, el malagueño perdió su servicio en el cuarto juego y fue incapaz de recuperarlo, sellando su derrota en la pista estadounidense después de una hora y 57 minutos de lucha.

Tampoco pudo seguir avanzando, en esta ocasión en Buenos Aires, Pedro Martínez, que sucumbió en cuartos de final frente al transalpino Luciano Darderi, número 22 del ranking ATP. El de Alzira, número 94 del mundo, desaprovechó hasta cuatro pelotas de 'break' en los primeros juegos y acabó cediendo su último saque del set.

Ya en la segunda manga, defendió su primer servicio, pero Darderi ganó los cinco siguientes juegos y confirmó su victoria en una hora y 31 minutos.