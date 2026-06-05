Zverev cumple pronósticos y jugará la final de Roland Garros contra Cobolli

El alemán se impuso en cuatro sets al checo Mensik

La otra semifinal, entre italianos, no se disputó por retirada de Arnaldi debido a un virus

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El tenista alemán Alexander Zverev ha accedido este viernes a la final individual masculina del torneo de Roland Garros, segundo 'Grand Slam' del año y que se disputa en París sobre tierra batida, gracias a su victoria por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 ante el checo Jakub Mensik, mientras que el otro finalista será el italiano Flavio Cobolli por la retirada de su compatriota Matteo Arnaldi "debido a una enfermedad viral".

En la Pista Philippe-Chatrier, los primeros compases auguraron un encuentro intenso entre dos contendientes con saque poderoso. Fue a partir del cuarto juego cuando mejor exprimió esa arma 'Sascha' Zverev, pero Mensik aguantó muy bien el tipo e incluso al resto tuvo en el octavo un 15-40 que obligó a su adversario a reaccionar rápidamente.

Dicho y hecho, Zverev neutralizó esas dos y otra bola de rotura para mantener la igualdad en el set (4-4), luego ni se inmutó pese a ceder en blanco el siguiente servicio restando y volvió a igualar el marcador con su fiable saque (5-5), justo antes de dar un giro de timón aprovechando la única bola de 'break' (6-5) que dispuso en toda la primera manga.

De inmediato el alemán se la apuntó a su casillero, tras poco más de una hora transcurrida, y al poco de iniciar el segundo set demostró de nuevo su eficiencia. Iba 1-1, en el tercer juego se colocó 15-40 y con eso le bastó para aventajarse con otro 'break' que consolidó enseguida (3-1) para allanar su camino, aún más liso tras otra rotura para el 5-2.

Pese a la superioridad del germano en el tanteador, Mensik exhibía golpes certeros desde el fondo, dejadas precisas y escasas pero atinadas subidas a la red, y además no se veía demasiado exigido físicamente. No estaba siendo un duelo de correr más, sino de correr mejor, y el inicio del tercer set continuaba con esa idea hasta que su cuello se resintió.

Habiendo transcurrido pocos juegos, el checo pidió asistencia médica e incluso se marchó un rato corto al vestuarios para ser mejor atendido, volviendo de ahí con tantas energías renovadas que se puso por delante en el marcador parcial (2-3) y quebró el servicio de Zverev para animar el cotarro, pues conservó su puntería y solidez hasta amarrar ese set.

Aun así, Zverev lleva días como gran favorito al título entre los pronósticos de muchos expertos y cumplió con ello porque de arranque en la cuarta manga estuvo imperial al servicio y conciso al resto, firmando un 'break' en el segundo juego que consolidó justo después para ponerse 3-0. Mensik bastante había resistido en los peloteos feroces del teutón.

'Sascha' aceleró hasta cerrar la victoria en tres horas y un minuto para meterse en su cuarta final de un 'grande', segunda de París tras la perdida en 2024 ante el español Carlos Alcaraz. Su contrincante ahora será Cobolli, clasificado directo para esa cita porque Arnaldi ni pudo empezar su 'semi' debido a un virus, según informó la organización.