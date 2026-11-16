Andreeva gana las Finales WTA sin ceder ni un set

Mirra Andreeva, campeona de las WTA Finals - Charles Baus / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La tenista rusa Mirra Andreeva doblegó (7-5, 6-3) a la ucraniana Elina Svitolina para conquistar las Finales WTA celebradas en Indian Wells (Estados Unidos), la que era su primera presencia en el torneo que reúne a las ocho mejor jugadoras de la temporada.

A sus 19 años, Andreeva, pupila de la entrenadora española Conchita Martínez, se convirtió en 'Maestra', y lo hizo además en su debut en el torneo y sin ceder ni un set esta semana. En el primer parcial este domingo, la rusa, campeona más joven desde su compatriota Maria Sharapova en 2004, rompió en tres ocasiones.

Svitolina no lo puso fácil, pero dejó escapar más oportunidades al resto y los últimos tres juegos fueron para la rusa. De nuevo, en el inicio del segundo parcial, la batalla fue sin cuartel, con un intercambio de 'breaks' que desgastó más a la ucraniana.

Andreeva, número dos del mundo en el año que ganó también su primer 'Gran Slam' con Roland Garros, mejoró con su saque e hizo sufrir a su rival hasta una contundente victoria. La rusa alzó su cuarto título en 2026, séptimo de su carrera, con cinco victorias esta semana ante las mejores del mundo. La confirmación, pese a su juventud, de que la WTA tiene una nueva estrella.