Andy Murray renuncia a jugar el Abierto de Australia y la nueva ATP Cup

Publicado 29/12/2019 11:37:16 CET

El jugador escocés todavía arrastra molestias físicas

MADRID, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El tenista escocés Andy Murray ha anunciado este domingo que debido a molestias físicas no jugará el próximo Abierto de Australia, que se disputará del 20 de enero al 2 de febrero de 2020, y que se perderá igualmente la nueva ATP Cup, programada del 3 al 12 de enero de 2020.

"He trabajado tan duro, para ponerme en una situación donde pudiera jugar a un nivel alto, que me estremece no ser capaz de jugar en Australia este enero", ha confirmado Murray desde la página web del propio torneo.

"Tras el Abierto de Australia de este año, del cual no estaba seguro si sería capaz de volver a jugar, estaba ansioso por regresar a Australia y dar lo mejor, así que esto hace que sea incluso más decepcionante para mí", ha añadido el tenista británico.

"Por desgracia, he tenido que hacer recientemente un parón a modo de precaución, necesito trabajar en ello antes de que vuelva a las pistas para competir", ha concluido Murray, que en enero de 2019 sondeó la retirada como jugador en activo por llevar arrastrando una lesión de cadera durante casi dos años.

Craig Tiley, director ejecutivo del ente que organiza el Abierto de Australia, por su parte ha analizado esta ausencia. "Sé lo emocionado que estaba Andy por volver a competir aquí este enero y cómo le decepciona no poder hacerlo en 2020", ha dicho al respecto.

"El último partido de Andy en el Abierto de Australia fue una montaña rusa de cinco sets que ninguno de quienes fuimos testigos olvidará jamás. Exhibió su determinación y su voluntad férrea para que todos lo viéramos. Y es ese espíritu de lucha lo que ha llevado a Andy a regresar de una lesión, que podría haber acabado con su carrera, para lograr los resultados que tiene este año", ha añadido Tiley.

"Aunque lo echaremos de menos en enero, le deseamos todo lo mejor para su recuperación y esperamos verlo nuevamente en las pistas muy pronto", ha sentenciado Tiley desde Melbourne, lugar que cada vez se le atraganta más a un Murray que llegó a ser número uno del mundo y campeón de tres 'Grand Slams', de una Copa de Maestros y de dos oros olímpicos.