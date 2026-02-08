Auger-Aliassime revalida título en Montpellier

Publicado: domingo, 8 febrero 2026 18:57
MADRID 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista canadiense Felix Auger-Aliassime conquistó por segundo año seguido el torneo ATP 250 de Montpellier al superar este domingo en la final al francés Adrian Mannarino por 6-3, 7-6(4).

Auger-Aliassime alzó así su primer título de 2026 y noveno de su carrera, el tenista canadiense más laureado de la Era Open. El norteamericano, que ha ganado ocho de sus nueve trofeos bajo techo, no enfrentó ni una bola de 'break' y tuvo opción de campeonato antes de ganarlo en la muerte súbita del segundo set.

