Auger-Aliassime, rival de Carlos Alcaraz en semifinales de Turín

MADRID 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El tenista canadiense Félix Auger-Aliassime doblegó (6-4, 7-6(4)) al alemán Alexander Zverev para sacar el billete a semifinales de las Finales ATP, Copa de Maestros que se está disputando en Turín (Italia), donde se medirá con el español Carlos Alcaraz.

El jugador americano se quedó el segundo puesto del Grupo Björn Borg en la tercera y última jornada, un duelo directo por estar en la penúltima ronda y citarse con el número uno del mundo. Alcaraz, que recogió este mismo viernes el trofeo por terminar en lo alto del ranking de 2025, tratará de llegar a su primera final en el torneo que reúne a los ocho mejores jugadores de la temporada.

Auger-Aliassime, de 25 años, logró una de las semifinales más importantes de su carrera, tras haber jugado también las del US Open en 2021 y 2025, para rozar además el número cinco del mundo, suyo si el australiano Álex de Miñaur no elimina al italiano Jannik Sinner en la otra semifinal en Turín. El canadiense no dio opción a un Zverev que, pese a su condición de dos veces Maestro y ser el número tres del mundo, no supo concretar su favoritismo.

El alemán tuvo dos opciones de romper a su rival pero fue el canadiense quien se apuntó la primera manga al resto. Zverev no acusó el golpe y se mantuvo de pie a pesar de jugar sin red, pero en el 'tie-break' del segundo set volvió a mandar un Auger-Aliassime que se cruza ahora en el camino de Alcaraz.

El tenista español rubricó el número uno el jueves con su pleno de victorias en la fase de grupos pero aspira al broche de ser 'Maestro' por primera vez, tras una temporada en la que ha levantado ocho títulos, entre ellos dos 'Grand Slam'. El murciano domina el historial con el canadiense (4-3), con sus cuatro victorias en los últimos cuatro enfrentamientos, ninguno este año.