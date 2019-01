Azarenka rompe a llorar en Australia: "Lo estoy pasando muy mal"

Actualizado 15/01/2019 21:00:11 CET

MADRID, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

La tenista bielorrusa Viktoria Azarenka reconoció que lo está "pasando muy mal" después de perder en primera ronda del Abierto de Australia, primer 'grande' de la temporada, ante la alemana Laura Siegemund (6-7, 6-4, 6-2), tras haber sumado una nueva decepción en su vuelta a las pistas después de haber sido madre en 2016.

"He pasado por muchas cosas en mi vida y a veces me pregunto por qué me pasó. Lo estoy pasando muy mal en estos momentos, pero creo que tarde o temprano me harán más fuerte", dijo Azarenka, que pelea por la custodia de su hijo tras la separación de su expareja, como ella misma reveló hace unos meses.

