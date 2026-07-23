Badosa alarga su buen momento en Hamburgo y Estoril se queda sin españoles

Paula Badosa - Europa Press/Contacto/Niclas JÃ–Nsson

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) - La tenista española Paula Badosa se metió en cuartos de final del torneo WTA 250 de Hamburgo (Alemania) al vencer (6-4, 6-1) este jueves a la húngara Panna Udvardy, mientras que en la cita ATP 250 de Estoril (Portugal) cayeron Pablo Carreño y Pedro Martínez.

La catalana encadenó un segundo triunfo en la tierra batida alemana para terminar de dejar atrás su retirada por lesión el lunes en la final del torneo de Iasi (Rumanía). La exnúmero dos del mundo, que además de esa final venía de ganar el WTA 125 de Bastad, alargó su buen momento con el billete a cuartos en Hamburgo.

Badosa tuvo que lidiar con un primer set algo irregular, pero se mantuvo en la pelea de un intercambio de 'breaks', para cerrar con autoridad en el segundo parcial. La catalana se medirá ahora precisamente con la egipcia Mayar Sherif, revancha de la final de Iasi. Sin embargo, la española Leyre Romero no pudo con la ucraniana Oleksandra Oliynykova (7-6(3), 3-6, 6-2).

Por otro lado, en Estoril, Pedro Martínez, que venía de romper su mala racha con un primer triunfo en la tierra portuguesa tras perder sus seis partidos anteriores en el circuito ATP, se llevó un duro correctivo (6-0, 6-1) ante el italiano Luciano Darderi, segundo cabeza de serie. Mientras, Carreño no pudo con el francés Luca Van Assche en una igualada segunda ronda (6-3, 4-6, 6-2).