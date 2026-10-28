Badosa avanza a cuartos en Guangzhou y Bucsa cae en Tokio

Archivo - Paula Badosa golpea una bola durante un torneo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Paula Badosa y Cristina Bucsa tuvieron suerte dispar este miércoles en los torneos de Guangzhou (China) y Tokio, puntuables para la WTA y que se disputan sobre pista dura, y mientras la primera avanzó a los cuartos de final, la segunda cayó eliminada.

Badosa se coló entre las ocho mejores del evento chino, donde parte como quinta cabeza de serie, tras imponerse con bastante autoridad a la austriaca Sinja Kraus en dos sets por 6-1, 6-4 en poco más de una hora de partido.

La jugadora catalana no dio demasiadas opciones a su rival, 77 del ranking mundial de la WTA, sobre todo en un primera manga que encarriló muy rápido y en el que apenas perdió cuatro puntos con su servicio. Sin embargo, en la segunda, Kraus mostró más resistencia e hizo más daño al resto, sobre todo sobre los segundos saques de la española.

Badosa no fue capaz de aprovechar en esta ocasión su tempranera rotura y la tenista austriaca logró equilibrar el choque en el octavo juego, pero volvió a ceder su servicio a renglón seguido y la española ya no perdonó para cerrar su billete a los cuartos de final donde se medirá a la británica Harriet Dart.

Por su parte, en el torneo de Tokio, Cristina Bucsa no se pudo clasificar para la antepenúltima ronda después de caer eliminada ante la australiana Maya Joint, que la derrotó en tres parciales por 6-1, 2-6, 6-4 en casi dos horas de partido.

La tenista cántabra se vio desarbolada por su rival en una primera manga donde además no aprovechó sus seis pelotas de 'break', pero le devolvió la moneda en la segunda, que se llevó por la vía rápida tras arrancar con dos roturas y un claro 4-0. En la tercera y definitiva, Bucsa llegó a dominar 3-1, pero recibió cuatro juegos seguidos de la oceánica y no pudo evitar su eliminación en la capital japonesa.