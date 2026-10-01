Badosa avanza con remontada en Pekín

Archivo - Paula Badosa golpea una bola durante un torneo - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se clasificó este jueves para la segunda ronda del torneo de Pekín, puntuable para la WTA y que se disputa sobre pista dura, tras remontar a la australiana Daria Kasatkina, mientras que, por el contrario, Marina Bassols y Andrea Lázaro se despidieron.

La jugadora catalana tuvo un duro estreno en el evento de la capital china donde estuvo al borde de la eliminación, pero donde supo mantener la calma para acabar llevándose el duelo en tres mangas por 4-6, 7-6(7) y 6-4 tras dos horas y 40 minutos.

Badosa se había llevado el último choque ante Kasatkina el pasado mes de agosto en el Abierto de los Estados Unidos con bastante solvencia (6-1, 6-4), pero esta vez se encontró con más oposición en el décimo encuentro entre ambas en los últimos cuatro años.

La ahora nacionalizada australiana creó muchos problemas al servicio de la española, que cedió hasta nueve bolas de rotura en la primera manga y que perdió tres servicios. Dos de ellos los logró recuperar, pero el tercero, con 4-4, no y Kasatkina logró cerrar el parcial con el suyo.

Badosa se rehizo y rompió al inicio del segundo para ponerse 2-0, pero su rival replicó con dos roturas para ponerse por delante 2-3, aunque su ventaja no le duró demasiado y la catalana igualó a renglón seguido un set que se terminó yendo a la 'muerte súbita' después de que la española salvase tres bolas de 'break' con 5-5.

Kasatkina tuvo en su mano el billete a la segunda ronda cuando se puso 5/2, pero a Badosa no le tembló el pulso entonces y volteó el marcador hasta forzar (9/7) un tercer y definitivo parcial donde volvió a estar contra las cuerdas en una montaña rusa de roturas entre ambas. La australiana no aprovechó ni el 1-3 ni el 2-4 y, algo 'tocada' en lo físico, perdió los últimos cuatro juegos del partido para dejar vía libre a la española hacia una segunda ronda donde se topará con la tenista letona Jelena Ostapenko.

"Creo que fue un partido de montaña rusa emocional, ya que ambas lo deseábamos muchísimo. Sabía que también iba a ser un encuentro muy táctico y físico, y al final vi que ella estaba sufriendo un poco y pensé que era mi momento. Me alegra haber logrado superar el partido; sobre todo fue una batalla mental para mí", celebró la catalana en declaraciones recogidas por la web de la WTA.

Badosa reconoce que "ha sido un año muy duro, especialmente en el aspecto mental". "Al principio no lograba sentirme ni verme bien en la pista y ahora creo que, poco a poco, vuelvo a ver a esa Paula que quiero ser, una de las mejores jugadoras del mundo", confesó.

Por otro lado, sus compatriotas Marina Bassols y Andrea Lázaro no pudieron avanzar con ella a la segunda ronda en Pekín tras haber superado la fase previa del torneo al perder ante la uzbeca Kamilla Rakhimova por 6-4, 7-6(2) y ante la británica Sonay Kartal por 6-2, 6-3.