Badosa y Bucsa se despiden de Pekín en segunda ronda

Archivo - Paula Badosa - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las tenistas españolas Paula Badosa y Cristina Bucsa han caído en segunda ronda del torneo de Pekín, de categoría WTA 1.000 y que se disputa sobre pista dura, después de perder este sábado sus respectivos partidos ante la letona Jelena Ostapenko (7-6(5), 7-5) y la china Xinran Sun (6-4, 7-5).

En la capital china, la catalana, actual número 59 del mundo, desaprovechó dos ventajas de 5-3 en ambos sets y se vio desbordada por la reacción de su rival, situada en el puesto 32 del ranking WTA y que consiguió hacerse con el pase tras una hora y 48 minutos de juego.

En la primera manga, Badosa rompió a Ostapenko en el quinto juego y consiguió adelantarse 4-1. Poco después, cedió su saque, pero reaccionó con un 'contrabreak' que le permitió tener servicio para adjudicarse el parcial (5-3). Sin embargo, su adversaria le devolvió la rotura y forzó el 'tie-break'. A pesar de arrancar 3-0 abajo, Badosa logró recuperarse, pero fue insuficiente para impedir que Ostapenko reinase en el set.

Ambas se intercambiaron roturas en el inicio de la segunda manga, en la que otro 'break' dejó a la española de nuevo en una situación inmejorable para equilibrar la contienda (5-3), pero su rival contestó ganando los cuatro últimos juegos. La letona se medirá ahora en tercera ronda con la belga Elise Mertens.

Tampoco pudo superar su duelo Cristina Bucsa, que cayó en dos sets frente a la china Xinran Sun. Después de que ambas tenistas se intercambiasen roturas en el comienzo del partido, la asiática, que antes se había defendido de dos bolas de 'break' de la cántabra, cerró el parcial con quiebre.

Bucsa, número 35 del mundo, se puso por delante en el segundo parcial (2-0), pero dos roturas de su rival y dos oportunidades desperdiciadas para quebrar el suyo le hicieron ceder el partido después de una hora y 32 minutos de lucha.