Badosa no pasa del debut en Indian Wells

MADRID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa se despidió este miércoles en primera ronda del torneo WTA 1000 de Indian Wells al caer ante la kazaja Yulia Putintseva por 6-4, 6-2, continuación de un duro año.

La catalana volvía después de su retirada por lesión en Dubai pero no fue capaz de pasar del debut en el desierto californiano donde alzó el título en 2021. Badosa, sin tres victorias seguidas desde que hizo semifinales en el Abierto de Australia 2025, chocó con una Putintseva a la que dominaba en el cara a cara (4-1), siendo esa única derrota la retirada en Toronto en 2022.

Con la urgencia de victorias y la incertidumbre de si respondería el físico, Badosa firmó un mal encuentro, lleno de errores no forzados y débil mentalmente para afrontar los momentos clave. La exnúmero dos del mundo, actualmente fuera del 'Top 100', sí reaccionó bien a un 'break' en contra en el primer set.

Badosa puso el 2-2 como respuesta, pero dejó escapar tres bolas de rotura más en el sexto juego y cedió su saque a continuación. Putintseva se apuntó la manga en el inicio del desplome de la española, quien arrancó el segundo acto con un 3-0 en contra.

La catalana se aferró a la pista donde irrumpió en el 'Top 10' del mundo hace cinco años recuperando un 'break', pero no encontró un saque certero. La kazaja selló su billete a segunda ronda, mientras una poco rodada Badosa, envuelta en un carrusel de lesiones y un problema crónico en la espalda, no encuentra su nivel.