Badosa: "No seré recordada por ser la que más títulos gane, quiero ser recordada por ser capaz de salir"

Paula Badosa - Europa Press/Contacto/Cc

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Paula Badosa, que la semana pasada cayó en segunda ronda del WTA 1.000 de Miami ante la estadounidense Iva Jovic (6-2, 6-1), ha reconocido que a veces las "dudas" se apoderan de ella y que se siente "perdida", además de afirmar que espera "ser recordada" por ser "capaz de salir" de esta situación que atraviesa.

"Miedo, el puto miedo. Qué jodido es. A veces siento que no puedo controlar las voces dentro de mí. Las emociones son demasiadas y me veo superada. Las dudas se apoderan de mí y me siento perdida en un mar de emociones. Hay días en los que siento que tengo la fuerza suficiente, y otros en los que la montaña es demasiado grande... y me pregunto si seré capaz. Supongo que sí. Porque si algo me define es que siempre resurjo. Turn the pain into power, ¿no? ¿Por qué esta vez debería ser diferente?", señaló en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, la catalana explicó que "siempre" lo intentará "con todas" sus "fuerzas". "Haré lo que haga falta. Sé que estoy lejos de mi mejor versión, pero también sé que esa versión sigue dentro de mí. No seré recordada por ser la que más títulos gane, pero quiero ser recordada por esto. Por estos momentos. Por demostrar que Paula fue capaz de salir. Y que ese niño o niña que esté pasando por un momento difícil piense en mí y diga: 'si ella pudo, yo también'. Para eso sigo aquí. Porque una vez más voy a demostrar que puedo salir. Será muy duro, pero prometo seguir hasta conseguirlo", subrayó.

"Y aunque ahora no salgan las cosas, y haya mil opiniones... seguiré. Y seguiré. Y a mis fans: gracias. Porque muchas veces sois la fuerza que me falta. Escucharos en los partidos, con ese entusiasmo cuando ni yo misma puedo, es lo más valioso que este deporte me ha dado. Gracias. Paula no está de vuelta... pero lo estará", concluyó.