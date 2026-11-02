El Barcelona Open Banc Sabadell 2027 se disputará del 10 al 18 de abril

Pista Rafa Nadal en el Barcelona Open Banc Sabadell 2026 - BOBS

BARCELONA, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Barcelona Open Banc Sabadell - 74º Trofeo Conde de Godó ha confirmado sus fechas oficiales para la edición de 2027, que se disputará del 10 al 18 de abril en las pistas de tierra batida del Real Club de Tenis Barcelona-1899.

El torneo, que mantiene su categoría ATP 500, volverá a situarse en la semana número 15 del circuito internacional, compartiendo fecha con el torneo de Múnich, justo después del Masters de Monte-Carlo y con anterioridad a la celebración del Mutua Madrid Open.

En la edición anterior, la competición ha tenido como campeón al francés Arthur Fils tras imponerse en la final a Andrey Rublev, además de certificar el estreno en el cuadro principal de promesas del tenis español como Rafa Jódar y Dani Mérida.