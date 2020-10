Bautista y Davidovich avanzan con fuerza en Colonia y Ramos lo hace en Cerdeña

Los tres españoles, a cuartos de final en ambos torneos ATP

MADRID, 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Roberto Bautista y Alejandro Davidovich avanzaron con autoridad a cuartos de final del torneo de Colonia (Alemania), al superar al francés Gilles Simon (6-4, 7-6(5)) y al croata Marin Cilic (3-6, 7-6(3), 6-2), mientras que en Cerdeña avanzó también Albert Ramos.

Bautista cerró la jornada de tenis en la cita ATP 250 alemana, con un triunfo trabajado ante el muro que suele plantear el galo. Para el castellonense fue su debut en el torneo, que le medirá ahora con el polaco Hubert Hurkacz. El castellonense tuvo que ponerse las pilas ya de primeras en un choque abierto.

Así fue el primer set, con un intercambio de 'breaks' en el que Bautista logró romper a Simon una vez más para quedarse la manga al resto. El francés se vio 0-3 en el segundo parcial pero entonces soltó su juego y, sin nada que perder, llevó al límite a un Bautista que demostró su autoridad con la victoria en la muerte súbita.

Por otro lado, Davidovich se dio otra alegría en su gran momento al superar a Cilic con remontada incluida. De menos a más, el español forzó el tercer set en el 'tie-break' del segundo y dio un paso más adelante con una manga sin fallo que le citó en cuartos con el austriaco Dennis Novak.

No corrió la misma suerte en Colonia un Fernando Verdasco que apenas tuvo opción ante el favorito local Alexander Zverev (6-4, 6-1), finalista del US Open que no tuvo problemas en su debut.

Por otro lado, en Cerdeña (Italia), hubo buenas noticias con la clasificación de Albert Ramos, cuarto cabeza de serie, para los cuartos de final tras deshacerse con autoridad del francés Corentin Moutet por 6-0, 6-3. El italiano Marco Cecchinato será su rival por un puesto en las semifinales.