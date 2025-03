Becker critica a la PTPA por demandar a ATP, WTA e ITF: "No puedo tomármelo en serio"

BERLÍN, (ALEMANIA), 24 Mar. (dpa/EP) -

El extenista alemán Boris Becker criticó duramente las demandas interpuestas por la Asociación de Tenistas Profesionales (PTPA), cofundada por el serbio Novak Djokovic, las cuales no puede "tomarse en serio", contra los órganos rectores de este deporte, la ATP, la WTA y la Federación Internacional de Tenis (ITF, por sus siglas en inglés).

"Llevo 40 años en el mundo del tenis. Si este hombre se cruzara ahora en mi camino, no lo reconocería. Y habla de mi amado deporte del tenis y dice que el tenis está roto. ¿Quién se cree que es este hombre?", dijo en el pódcast 'Becker Petkovic', que copresenta con la extenista Andrea Petkovic, sobre el director ejecutivo de la PTPA, Ahmad Nassar.

El sindicato cofundado por Djokovic acusó a los circuitos masculino y femenino de la ATP y la WTA, así como a la ITF de formar un "cártel" y operar un sistema "corrupto, ilegal y abusivo". Así, las demandas se centran en cuestiones como las exigencias excesivas a los jugadores, una temporada demasiado larga y que estos órganos impiden la competencia entre torneos.

Pero Becker recordó que ningún jugador del 'top 10' firmó estas palabras. "Si los 10 mejores jugadores apoyaran esto unánimemente, bien. Si no los tengo, entonces no puedo tomarme el asunto en serio", dijo. "No entiendo el fundamento, el lenguaje o la forma de hacerlo", concluyó.