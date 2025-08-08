Ben Shelton conquista en Toronto su primer Masters 1000

MADRID 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tenista estadounidense Ben Shelton se adjudicó este jueves el primer Masters 1000 de su carrera tras imponerse en la final del torneo de Toronto (Canadá), sexto de la temporada de esta categoría y que se disputa sobre pista dura, al ruso Karen Kachanov en tres sets (6-7, 6-4, 7-6).

Casi tres horas necesitó el jugador de Atlanta en alcanzar el mayor título de su carrera en su primera final de un Masters 1000 y tuvo que hacerlo remontando a un rival que buscaba siete años después el segundo trofeo de un evento de esta categoría tras el de París-Bercy en 2018.

Fue un encuentro muy disputado donde los servicios casi siempre fueron claves, aunque se registraron tres roturas, dos de ellas en la primera manga. La primera fue a favor de Kachanov, que le ayudó para ponerse 5-3, pero Shelton replicó para igualar y al final decidió el 'tie-brek' a favor del ruso (7/5), que remontó una peligrosa deventaja de 3/5.

La igualdad se mantuvo en el segundo parcial hasta los compases finales cuando el estadounidense logró romper con 4-4 en el marcador. El ruso estuvo a punto de responder cuando se colocó con un óptimo 0-40, pero no pudo aprovechar esa situación ni una bola de rotura más y se vio condenado a un tercer y definitivo set.

Estuvo marcado por la ausencia de opciones al resto. Shelton sólo perdió cuatro puntos con su saque y Kachanov también se mantuvo firme cediendo únicamente siete por lo que la 'muerte súbita' ejerció de juez. El americano cogió ventaja de inicio y mantuvo su seguridad al servicio para levantar el título y coger fuerza para el US Open, último 'Grand Slam' de la temporada que arranca a finales de agosto.