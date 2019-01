Bob Bryan recomienda a Murray que se someta a su misma operación de cadera para volver a jugar

Publicado 16/01/2019 14:31:47 CET

MELBOURNE, 16 Ene. (Reuters/EP) -

El tenista estadounidense Bob Bryan, especialista en dobles y que ha vuelto a jugar tras una cirugía de cadera, ha instado a Andy Murray a que se someta a dicha operación, aunque también ha advertido de que eso podría acabar con las esperanzas del británico de volver al circuito profesional.

Murray fue eliminado el lunes por Roberto Bautista en la primera ronda del Abierto de Australia y tras el partido dijo que podría haber sido el último de su carrera profesional, ya que el dolor de cadera se ha vuelto insoportable. El campeón de tres torneos de 'Grand Slam', que no pierde la esperanza de poder retirarse en Wimbledon, dijo que la semana que viene decidirá si se somete a una cirugía.

Bryan, ganador de 23 'grandes' en la modalidad de dobles junto con su hermano gemelo Mike, concluyó su temporada 2018 en mayo y se sometió a una cirugía de cadera en agosto antes de regresar al circuito este año. El estadounidense dijo que no le había dado ningún consejo a Murray, pero señaló que esperaba que la cirugía al menos le ayudara a mejorar su calidad de vida.

"Solo le digo que me siento muy bien, que la calidad de vida es excelente, que los entrenamientos van bien", dijo Bryan, de 40 años. "Tal vez todavía no esté al cien por cien, pero solo han pasado cinco meses. Los médicos dijeron que suele pasar un período de siete u ocho meses hasta que te sientas perfecto. Hasta que llegue a ese punto no puedo garantizar nada", explicó.