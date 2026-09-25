Bouzas cae ante Muchova y Chequia se adelanta en la BJKC

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas ha caído este viernes en el primer partido de semifinales de las finales de la Billie Jean King Cup, que se disputan en la ciudad china de Shenzhen, ante la checa Karolina Muchova (7-5, 6-4), que ha sumado el primer punto de la eliminatoria para la República Checa (1-0).

Jessica Bouzas no pudo con Muchova en el duelo entre las números 2 de España y República Checa. La checa, número 8 del ranking WTA, hizo valer su superioridad en la pista, aunque durante gran parte de la primera manga Bouzas tuvo la iniciativa en el marcador. Ya en el segundo parcial, Muchova fue mucho más sólida en su juego y acabó cerrando el partido apoyada en un alto nivel de saque.

El partido comenzó de manera esperanzadora para los intereses españoles, con Bouzas siendo la primera en quebrar el saque de su rival. Un 'break' que la colocaría 4-2 arriba, pero que no sería capaz de consolidar. Además, desaprovecharía otras tres bolas de rotura en el siguiente juego al resto, y lo que acabaría llegando sería el 'break' de la checa en el undécimo juego para, después, cerrar con su saque (7-5).

La dinámica con su saque era peligrosa para Bouzas, y se tornaría aun peor con un nuevo 'break' en contra en el primer juego del segundo set, aunque esta vez, respondería con un 'contra break'. Sin embargo, en el quinto juego, Muchova volvería a romper el servicio de la española para, esta vez, no ceder la delantera en el marcador y acabar llevándose el segundo parcial y el partido por 6-4.

Así, España se encuentra contra las cuerdas en la eliminatoria, y necesitará que Cristina Bucsa se haga con el triunfo ante Linda Noskova, número 6 del ranking WTA, si quiere mantenerse con opciones de meterse en la final del próximo domingo.