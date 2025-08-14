Bouzas no puede con Sabalenka y se despide de Cincinnati

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Jessica Bouzas ha caído eliminada este miércoles en los octavos de final del torneo de Cincinnati, de categoría WTA 1000 y que se disputa en superficie dura, tras caer ante la número una del mundo y máxima favorita al título, la bielorrusa Aryna Sabalenka, en dos sets (6-1, 7-5) en una hora y 27 minutos de juego.

Jessica Bouzas no pudo dar la sorpresa en los octavos de final de Cincinnati y cayó ante la bielorrusa Aryna Sabalenka. La gallega, que buscaba igualar su mejor resultado en un WTA 1000 accediendo a los cuartos de final, se vio superada por una buena versión de la número uno del mundo, que busca en suelo estadounidense su tercer gran título del curso y llegar con la moral alta al Abierto de Estados Unidos, donde defiende corona.

Un partido de octavos al que Sabalenka entró con una marcha más que la española. Una diferencia de intensidad sobre la pista que utilizó para sentenciar prácticamente el set con un parcial de 4-0 en los primeros juegos. Tras esto, Bouzas intentaría reaccionar rompiendo el saque de la bielorrusa, pero no conseguiría confirmar el 'break', acabando cediendo la primera manga por un contundente 6-1 en menos de media hora de juego.

Le toca subir prestaciones a la tenista de Villagarcía de Arosa en el segundo set si no quería despedirse del torneo con un marcador sonrojante. Y lo haría. Bouzas mejoró notablemente con su saque, y mantuvo el marcador igualado hasta el 5-5 --con una rotura para cada una--, pero ahí, Sabalenka lograría quebrar el saque de la española por segunda vez en el set y, posteriormente, cerrar el duelo con el suyo para el definitivo 7-5.

En cuartos de final, Sabalenka se enfrentará a la tenista kazaja Elena Rybakina, número 10 del ranking WTA, que remontó en su partido de octavos de final a la estadounidense Madison Keys ((3)6-7, 6-4, 6-2) en un duelo que se alargó hasta las dos horas y 26 minutos de juego.