Bucsa dice adiós a Cincinnati en primera ronda

MADRID, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La tenista española Cristina Bucsa se ha despedido en primera ronda del torneo de Cincinnati (Estados Unidos), de categoría WTA 1.000, después de caer en su partido ante la china Yue Yuan (6-2, 6-2).

Bucsa, que accedió repescada al cuadro principal -tras perder su último partido de la fase previa ante la estadounidense Whitney Osuigwe-, no fue capaz de revertir el 4-0 con el que la tenista asiática se adelantó en la manga inaugural.

Cortó la sangría con un 'contrabreak' (4-1), pero vio cómo su rival cerraba el parcial al resto. Ya en el segundo set, en el que comenzó 2-0 arriba, perdió los seis últimos juegos y dijo adiós tras una hora y 18 minutos de lucha.