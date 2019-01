Carlos Moyà: "Si Rafa está sano aspirará de nuevo a todo"

Publicado 26/12/2018 22:02:32 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador de Rafa Nadal, el exnúmero uno del mundo Carlos Moyà, aseguró que si su pupilo "está sano" durante la próxima temporada "aspirará de nuevo a todo" tras un 2018 marcado por las lesiones y que le han permitido disputar apenas nueve torneos.

"A 2019 le pido que Nadal esté sano. Si Rafa está sano aspirará de nuevo a todo. Estar sano es la prioridad número uno dentro del equipo", dijo Moyà en declaraciones a la ATP, a punto de comenzar su tercera temporada como técnico del jugador balear.

"Tengo que estar preparado para cuando juega, pero también para cuando no juega porque está lesionado. Al final, en cada momento intentas aportar lo que puedas. Obviamente, han sido semanas difíciles y momentos complicados. El más duro es tener que retirarse de una semifinal de Grand Slam, lo que le pasó en Nueva York", recordó.

"Luego, sabíamos que no iría a Asia. Sin saltarnos ningún paso ni forzar, el objetivo era intentar jugar París y Londres. Nos preparamos y estaba bien para volver a competir, pero lamentablemente tuvo una pequeña rotura en el abdominal, sumada a las molestias que iba arrastrando en el pie. Una vez que decidimos no jugar en París, y viendo que no llegaba a Londres, decidimos que se operase de los problemas en el pie", resumió.

Moyà, que calificó de "mala" la temporada pasada, dijo que deben "cambiar cosas" como por ejemplo "los sistemas de entrenamiento". "O la frecuencia de esos mismos entrenamientos. Tenemos que dar con la tecla para que no vuelva a ocurrir lo de este 2018. Desde que estoy en el equipo las sesiones no duran más de dos horas. Es un tiempo más que suficiente con la intensidad que Rafa le pone", apuntó.

Además, el técnico de Nadal confirmó que la intención de su jugador es aumentar el número de torneos este año. "Estando bien, con buena salud, Rafa debe jugar 14 o 15 torneos, no más. Comprimir más el calendario me parece imposible", aseveró Moyà, que destacó la capacidad del manacorí para aguantar en el número dos mundial pese a haber jugado tan poco este curso.

En cuanto a su estilo de juego, Moyà dijo que Nadal "nunca será Federer, Raonic o Berdych, que son jugadores de dos tiros". "Pero yo quiero intentar presionarle para que se acerque a eso, sin perder su esencia. Por eso, en los entrenamientos probamos cosas, intentando que tenga la confianza necesaria para afrontarla en los partidos", finalizó.