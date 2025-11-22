Carreño deja a España a una victoria de la final de la Davis

MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El asturiano Pablo Carreño ha ofrecido a España el primer punto de la eliminatoria de semifinales de la Copa Davis, que se disputa en Bolonia (Italia) en condiciones de pista dura 'indoor', ante Alemania (1-0) después de superar este sábado a Jan-Lennard Struff (6-4, 7-6(6)), lo que deja a los de David Ferrer a una sola victoria de colarse en la final de la competición.

El asturiano, número 89 del mundo, encarriló la contienda reponiéndose a un 'break' del germano en el tercer juego del set inaugural y llevándose la manga con dos roturas. Ya en la segunda manga, donde desperdició tres pelotas para cerrar el partido con 5-4, sufrió para levantar hasta cinco bolas de set en un 'tie-break' donde se vio 6-1 abajo; en su primera oportunidad,

De esta manera, Jaume Munar tendrá la oportunidad de dar a España el billete para la eliminatoria definitiva por la 'Ensaladera', donde ya espera Italia, que el viernes ató ante Bélgica su tercera final seguida. Enfrente al balear, que tratará de lograr su tercer triunfo ante un 'top 10' en un mes, estará el número uno alemán, Alexander Zverev.