Carreño y Ramos se despiden de Shanghai y Djokovic vuelve con fuerza

Publicado 09/10/2018 14:14:36 CET

MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los tenistas españoles Pablo Carreño y Albert Ramos se despidieron este martes a las primeras de cambio del Masters 1.000 de Shanghai (China), penúltimo de la temporada y que se disputa sobre pista dura, mientras que el serbio Novak Djokovic debutó con victoria ante el francés Jeremy Chardy.

El jugador asturiano, decimoquinto cabeza de serie, no pudo tomarse la revancha de las pasadas semifinales de la Copa Davis y cayó claramente de nuevo ante el francés Benoit Paire en dos sets por 6-3, 6-4.

El de Avignon, clasificado al cuadro principal desde la previa, controló muy bien la primera manga y tras salvar una bola de 'break' con su primer servicio, rompió a continuación el de gijonés para coger una ventaja que supo mantener sin excesivos problemas.

En el segundo parcial, Paire blindó su servicio y continuó sin dar concesiones a su rival, que no pudo replicar con la misma solidez y que cedió de forma clave su saque en el quinto juego para decir adiós a su andadura en el octavo Masters 1.000 del año.

Por su parte, tampoco tuvo suerte el tenista barcelonés Albert Ramos, que resultó eliminado en su debut en Shanghai por Mikhail Kukushkin, también clasificado desde la fase previa y que se impuso también con claridad en dos sets por 6-4, 6-2.

El kazajo se mostró muy firme con su saque y no le dejó ni un solo resquicio al jugador español, que apenas pudo ganar una decena de puntos al resto. Kukushkin rompió pronto en el primer parcial para tomar el mando del partido y en el segundo dominó con autoridad con dos roturas.

Por otro lado, de los principales favoritos, fue el turno de estrenarse del serbio Novak Djokovic, que no echó de menos la inactividad de un mes para deshacerse por 6-3, 7-5 del francés Jeremy Chardy.

'Nole', que no había jugado en el circuito desde su triunfo en el US Open y que solo se había dejado ver en la Rod Laver Cup, comenzó con autoridad y sin dar demasiadas opciones a su rival, al que no concedió ninguna bola de rotura. Tras ganar con facilidad la primera manga, en la segunda, el de Belgrado tuvo más trabajo pero manejó mejor la presión en la segunda para evitar la 'muerte súbita' y pasar a octavos.

--RESULTADOS.

-Primera ronda.

Benoit Paire (FRA) a PABLO CARREÑO (ESP) 6-3, 6-4.

Mikhail Kukushkin (KAZ) a ALBERT RAMOS (ESP) 6-4, 6-2.

-Segunda ronda.

Novak Djokovic (SRB) a Jeremy Chardy (FRA) 6-3, 7-5.