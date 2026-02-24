Carreño vence a Shapovalov en su debut en Dubái y se mete en octavos de final

Archivo - El tenista español Pablo Carreño. - Cyril Lestage / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El tenista español Pablo Carreño Busta ha avanzado a los octavos de final del torneo de Dubái, de categoría ATP Tour 500 y que se disputa en pista dura, tras ganar por la vía rápida al canadiense Denis Shapovalov (6-2, 6-4) en un partido en el que el asturiano destacó por su solidez desde el fondo de pista.

Carreño arrancó con buen pie en el Dubái y se impuso a Shapovalov, finalista en el torneo de Dallas, en la primera ronda. El asturiano estuvo especialmente preciso con sus golpes durante el partido, cometiendo únicamente 14 errores no forzados durante todo el encuentro, por los 41 de su rival. Además, conseguiría quebrar el saque de Shapovalov, que cometió hasta cuatro dobles faltas, en cinco ocasiones.

Un partido que arrancó con el jugador español en modo apisonadora. Carreño conseguiría romper dos de los tres primeros turnos de saque de Shapovalov, además de asegurar sus servicios, lo que le permitió cerrar la primera manga con un contundente 6-2 tras poco más de media hora de juego. Más tendría que luchar en un segundo parcial más irregular con su saque, pero igual de consistente al resto. Aun así, respondería al parcial inicial de 0-2 para el canadiense con cinco juegos consecutivos para el definitivo 6-4.

En la ronda de octavos de final, Carreño, que llegó al cuadro final después de superar la fase previa, se medirá al checo Jiri Lehecka, cabeza de serie número ocho del torneo, que remontó en su debut al italiano Luca Nardi (4-6, 6-4, 6-2) en más de dos horas de partido.