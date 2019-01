Corretja: "Murray ha sido una inspiración para mí, es como un hermano pequeño"

Actualizado 12/01/2019 12:04:23 CET

"La gente le valorará con el tiempo"

MADRID, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El extenista español Alex Corretja ha asegurado que el escocés Andy Murray, con el que trabajó de 2008 a 2011 y que esta semana anunció su retirada este año en la previa del Abierto de Australia, ha sido "una inspiración" para él y que la gente "le valorará con el tiempo".

"Yo diría que ha sido una inspiración increíble para muchas personas, especialmente en el Reino Unido. Mi homenaje para él sería que decir que aprendí mucho de él, que fue una inspiración para mí y ha sido como un hermano pequeño para mí. Le quiero mucho, tenemos una relación increíble, fui a su boda. Cuando le conocí era muy joven, pero pude ver en sus ojos la determinación que tenía de convertirse en un gran campeón", señaló en declaraciones a Eurosport, donde forma parte del equipo de comentaristas y que emite en directo y en exclusiva el Abierto de Australia, recogidas por Europa Press.

El barcelonés explicó que es un tenista que "nunca se fatiga, indestructible". "Es alguien que luchará por todo, que siempre buscó algo enorme. Desde que le conozco, siempre quiso ser el número uno y ganar 'Slams'. Quería hacer algo grande en la Copa Davis y lo hizo. Es alguien que se desafía a sí mismo", recordó.

"Ha demostrado que incluso aunque el tenis haya cambiado mucho y haya evolucionado... La gente dice que necesitas golpear cada pelota fuerte, que solo juegas tres o cuatro golpes y eso es todo, y él mostró que hay más que eso en el tenis. Si eres inteligente, si eres consistente y sabes dónde colocar la pelota, puedes ser el número uno y puedes ganar 'Grand Slams' en cualquier superficie", añadió.

En este sentido, el catalán explicó que la clave en su juego fue encontrar "un buen equilibrio entre ser defensivo y agresivo". "Mejoró mucho su juego ofensivo, su golpe de derecha, podías ver las habilidades que tenía. Su trabajo de pies fue increíble, y fue un privilegio ver la forma en que lee un partido. Una vez que todo esto se unió, tuvo la oportunidad de convertirse en el número uno. Estoy orgulloso de eso", subrayó.

Y sus mejores virtudes, "la forma en que lee el juego, en que se mueve en la pista y en que busca las debilidades de su rival". "Creo que la forma de adaptarse a sus rivales es uno de sus mayores activos y fortalezas", incidió. "Andy es un tipo muy sensible, muy generoso. Le encantan los chistes. Quiere a las personas que trabajan con él, las trata muy bien. Es alguien que realmente aprecia lo que haces con él. Andy es alguien al que tengo la suerte de llamar 'amigo'", dijo sobre su calidad humana.

Sin embargo, Corretja no ha querido ubicarle en un puesto concreto de los grandes tenistas de todos los tiempos y recordó que ha tenido "una carrera increíble". "Para mí, lo más importante es que logró los objetivos que tenía, eso debe ser muy satisfactorio para Andy. No creo que sea tan relevante si él está en el 'top 10', el 'top 15' o el número uno. Hiciera lo que hiciera, la gente le valorará con el tiempo. Ha ayudado mucho al tenis británico, a niños, a adolescentes, cuando no estaban interesados en el tenis. Se convirtió en campeón de Wimbledon, ganó unos Juegos Olímpicos, ganó la Copa Davis", afirmó.

Por ello, no se para a pensar cuántos 'Grand Slam' hubiese ganado en una era sin Roger Federer, Rafa Nadal o Novak Djokovic. "Siempre hay eras diferentes. Podría haber jugado contra Sampras y Agassi en hierba, incluso contra Krajicek o Ivanisevic en esa superficie, Ferrero o Moyá en tierra batida... No me gusta mucho comparar eras y tratar de averiguar qué pudo haber pasado. Siempre habrá alguien. En Australia, llegó a cinco finales. Jugó brillantemente en Roland Garros y ganó títulos en Wimbledon y en Nueva York", apuntó.

Sobre los problemas que arrastra el escocés y que le han obligado a adelantar su retirada, el barcelonés aseguró que estaba "tratando de recuperarse". "Si aún siente este dolor, es normal que necesite tomar una decisión. Incluso aunque esa decisión sea la más difícil como jugador de tenis", manifestó.

Por último, Corretja deseó que Murray se incorpore al equipo de Eurosport cuando se retire, afirmando que sería "un excelente comentarista" y que haría gala de su "increíble sentido del humor". "Recomendaría que se tomase su tiempo, que disfrute de su familia y de su vida. Y luego, que esté seguro de lo que quiere hacer. No necesita apresurarse. Tendrá millones de ofertas de diferentes personas, pero le diría que se tome su tiempo", concluyó.