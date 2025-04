David Ferrer deja de ser director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell

"Tenía ganas de encarar nuevos retos pero es algo que siempre llevaré en el corazón"

BARCELONA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

El hasta ahora director deportivo del Barcelona Open Banc Sabadell David Ferrer dejará de ocupar el cargo al término de esta 72ª edición del Trofeo Conde de Godó para poder "encarar nuevos retos", si bien asegura que esta experiencia al frente de la parte deportiva del torneo se la llevará "siempre en el corazón".

"Se cierra una etapa para mí y empieza otra nueva. Tenía ganas de encarar nuevos retos pero es algo (el torneo) que siempre llevaré en el corazón, que no olvidaré nunca. Me siento muy satisfecho de haberlo hecho y me llevo grandes amigos. Me voy muy feliz", aseguró en declaraciones facilitadas por el torneo.

En el comunicado, Ferrer se muestra "muy agradecido" al RCTB-1899 por haberle dado la oportunidad de ser director deportivo del torneo. "Después de mi etapa como jugador, me he sentido muy realizado a nivel personal y profesional. He sabido cómo funciona la industria del tenis, he conocido la grandeza del club y del cariño con el que trabajan cada año para sacar adelante el torneo y ha sido un trabajo muy gratificante", se sinceró.

David Ferrer ha estado seis años al frente de la parte deportiva del torneo ATP 500 de Barcelona, en los que "la ilusión, el compromiso y el intenso trabajo" realizado han llevado al Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó a "cotas todavía más altas" hasta liderar el cambio más reciente de un cuadro de 48 jugadores a un cuadro final de 32.

'Ferru' también vivió de primera mano el momento más difícil de la historia del torneo; la cancelación por primera vez en su historia a consecuencia de la pandemia de COVID-19.

"Su amor por este torneo ha sido una constante en su vida: como niño, cuando lo visitaba cada año; como jugador, con sus cuatro finales perdidas y como director deportivo, faceta en la que ha descubierto el trabajo que hay detrás de una gran competición como ésta y que ha realizado sin descanso", destaca el club y el torneo de su persona.

El Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó y el Real Club de Tenis Barcelona-1899 quieren agradecer a David Ferrer su labor al frente del torneo y le desean "lo mejor" en esta nueva etapa de su vida.